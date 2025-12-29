به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم ا، از کابل، وزارت انرژی و آب افغانستان در بیانیه ای از دیدار شرکت های فعال ایرانی در حوزه آب و انرژی با عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب این کشور خبر داد و اعلام کرد: در این نشست طرح های آبرسانی در افغانستان بحث و تبادل نظر شد و هیئت ایرانی آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری در طرح انتقال آب از پنجشیر به شهر کابل اعلام کرد.

وزیر انرژی و آب افغانستان از آمادگی شرکت های ایرانی برای سرمایه‌گذاری در این کشور ابراز خرسندی کرد و افزود: زمینه برای سرمایه‌گذاری آماده است و شرکت های ایرانی می‌توانند با اطمینان خاطر در هر استانی که بخواهند سرمایه‌گذاری کنند.

هیئت شرکت های ایرانی نیز در این دیدار برای سرمایه گذاری در افغانستان و امضای یادداشت تفاهم همکاری اعلام آمادگی کرد.

انتقال آب پنجشیر به کابل یکی از طرح های حکومت افغانستان برای تأمین آب شهروندان شهر کابل است.

شهروندان کابل به شدت با کمبود آب به ویژه آب شرب مواجه هستند.