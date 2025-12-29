به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دادستان هرمزگان از نهایی شدن آرا ۲۰ پرونده مرتبط با قاچاق و جرایم مالی در دادگستری استان هرمزگان خبر داد و گفت: با توجه به الزامی که در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برقراری دادگاه علنی مقرر شده است با پیگیری‌های انجام شده دادنامه‌های مشمول به صورت مستمر منتشر خواهد شد.

در این گزارش، احکام ۱۰ پرونده مرتبط با قاچاق و جرایم مالی منتشر می‌شود.

میزان سوخت قاچاق در این پرونده‌ها به بیش از ۲۸۱ میلیون لیتر انواع سوخت می‌رسد.

۱_ پرونده قاچاق سازمان یافته سوخت موسوم به تعویض روغنی و معاینه فنی بندرعباس

یکی از پرونده‌هایی که حکم آن در دادگستری استان هرمزگان صادر شده است، پرونده قاچاق سازمان یافته سوخت موسوم به تعویض روغنی و معاینه فنی بندرعباس است که موضوع این پرونده قاچاق سازمان سوخت گازوئیل (نفت گاز) یارانه‌ای به میزان ۸ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۲۳۲ لیتراست که ۶۲۱ متهم دارد.

احکام متهمان اصلی پرونده

متهم ردیف اول مهران اسماعیلی فرزند عبدالرحمان: محکومیت به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و پرداخت ۹.۳۴۹.۹۸۵.۰۲۳.۶۳۲ ریال جزای نقدی معادل سه برابر ارزش کالای قاچاق مکشوفه.

متهم ردیف دوم فرهاد حسینی فرزند مجید: محکومیت به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۶.۰۷۹.۶۵۳.۱۷۳.۰۸۸ ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش کالای قاچاق مکشوفه.

متهم ردیف سوم نعمت‌الله سخی‌زاده فرزند غلام: محکومیت به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱.۰۳۵.۷۵۴.۰۳۸.۵۸۸ ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش کالای قاچاق مکشوفه

متهم ردیف چهارم حکمت‌الله ازحق‌زهی فرزند سرور: محکومیت به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۸۶۲.۳۰۰.۲۷۲.۳۱۲ ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش کالای قاچاق مکشوفه

۲_ احکام متهمان پرونده مشارکت در قاچاق سازمان یافته سوخت

این پرونده مربوط به قاچاق سازمان‌یافته سوخت به میزان ۱۶۷.۲۰۰ لیتر مکشوفه و ۲۵۰.۰۰۰ لیتر سوخت از بین رفته است که رای صادره توسط دادگاه تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شد.

بر اساس رای صادره، متهم ردیف اول عیسی ملاهی فرزند محمد به اتهام قاچاق سازمان یافته سوخت به تحمل پنج سال حبس تعزیری، پرداخت ۶۴۹.۷۹۲.۸۸۰.۴۰۰ ریال جزای نقدی در حق دولت معادل چهار برابر بهای ریالی کالای قاچاق محکوم شد.

یاسر اکبری فرزند حسن، محمد زارعی فرزند موسی، محمد عبدی فرزند رضا، رضا صداقت زاهدی، فرشید کریمی متهمان ردیف دوم تا ششم هر یک به تحمل پنج سال حبس، پرداخت ۲۸۲.۷۵۶.۲۰۴.۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم شدند.

۳_ قاچاق حرفه‌ای سوخت جعل و استفاده از سند مجعول

یکی از احکام صادره مربوط به قاچاق حرفه‌ای ۷۰ هزار لیتر سوخت از نوع نفتگاز با استفاده از اسناد جعلی است. اتهامات متهم این پرونده: قاچاق حرفه‌ای ۷۰.۰۰۰ لیتر سوخت از نوع نفتگاز با استفاده از اسناد جعلی، جعل اسناد عادی و استفاده از اسناد مجعول است.

این فرد مهر‌های دهیاری و امضای افراد را جعل و اقدام به قاچاق کرده است.

مهدی احمدی فرزند عباس متهم این پرونده بابت اتهام قاچاق حرفه‌ای ۷۰.۰۰۰ لیتر سوخت از نوع نفتگاز با استفاده از اسناد جعلی به تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری، پرداخت ۸۷.۵۹۶.۰۴۲.۵۰۰ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و پرداخت ۱۷.۵۱۹.۲۰۸.۵۰۰ ریال بابت سوخت از دست رفته و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.

همچنین دادگاه برای اتهام بابت اتهام جعل اسناد عادی، ضمن صدور حکم به بی اعتباری اسناد مجعول، به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری حکم صادر کرد و از بابت اتهام استفاده از اسناد مجعول، ضمن صدور حکم به بی اعتباری اسناد مجعول به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیزی محکوم کرد.

گفتنی است، مجازات اشد قابلیت اجرا دارد.

۴_ قاچاق سازمان یافته کالای یارانه‌ای سوخت گازوئیل به میزان ۴۶۷۸۰۰ لیتر

پرونده قاچاق سازمان یافته کالای یارانه‌ای سوخت گازوئیل به میزان ۴۶۷۸۰۰ لیتر ۱۰ متهم دارد که احکام آنها به شرح ذیل صادر شد.

متهم ردیف اول حسین زارعی فرزند عیسی: پرداخت ۵۹۳.۸۴۴.۰۳۲.۰۰۰ ریال جریمه نقدی در حق صندوق و تحمل پنج سال حبس تعزیری

متهم ردیف دوم احمد بلوچ فرزند یعقوب: بابت قاچاق سازمان یافته به پرداخت ۵۹۳.۸۴۴.۰۳۲.۰۰۰ ریال جریمه نقدی در حق صندوق و تحمل پنج سال حبس تعزیری و جریمه نقدی به میزان ۶۳.۴۷۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال

جهانگیر پابند فرزند محمد، منصور کمال‌زاده فرزند درویش، سعید پابند فرزند حسن، اسلام بلوچ فرزند نبی، حسن پابند فرزند رسان، ذاکر بلوچ فرزند دادمحمد، هوشنگ آسفته فرزند احمد و عبدالکریم جوادنژاد فرزند خداداد متهمان ردیف سوم الی دهم: - بابت اتهام قاچاق سازمان یافته به تحمل پنج سال حبس تعزیری، پرداخت ۲۹۶.۹۲۲.۰۱۶.۰۰۰ ریال جریمه، هشت ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

۵_ پرونده مشارکت در قاچاق سازمان یافته سوخت

هفتم آبانماه ۱۴۰۱ حسب گزارش اعلامی از ناحیه مأمورین پلیس امنیت اقتصادی مبنی بر اخبار واصله پیرامون تردد یک دستگاه خودرو تانکرحامل سوخت قاچاق گزارش شد. از این خودرو ۳۱.۰۰۰ لیتر فرآورده نفتی قاچاق کشف شد.

این پرونده ۳ متهم دارد که احکام آنها پس از رسیدگی به پرونده در دادپاه به شرح ذیل صادر شد.

متهم ردیف اول عبدالله شکرچیان بروجنی فرزند نصرالله: پنج سال حبس تعزیری، ۹۱.۳۷۴.۳۰۲.۰۰۰ ریال جزای نقدی و محرومیت از خروج ازکشور و ابطال گواهینامه رانندگی مرتبط با کامیون تحت تصرف و عدم امکان اخذ مجدد به مدت پنج سال

متهم ردیف دوم سعید جمالی فرزند خدابخش: پنج سال حبس تعزیری، ۱۱۵.۹۴۰.۱۲۰.۰۰۰ ریال جزای نقدی و محرومیت از خروج ازکشور و ابطال گواهینامه رانندگی مرتبط با کامیون تحت تصرف و عدم امکان اخذ مجدد به مدت پنج سال

متهم ردیف سوم احساس بینا فرزند احمد: پنج سال حبس تعزیری، ۹۱.۴۴۰.۱۲۰.۰۰۰ ریال جزای نقدی و محرومیت از خروج از کشور و ابطال گواهینامه رانندگی مرتبط با کامیون تحت تصرف و عدم امکان اخذ مجدد به مدت پنج سال

۶_ پرونده قاچاق سازمان یافته سوخت

در پرونده قاچاق سازمان یافته ۲۳۴ میلیون لیتر سوخت نفتگاز دو نفر محکوم شدند.

متهم ردیف اول حمید حسام‌نیا فرزند رستم بابت قاچاق سازمان یافته به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت ۵۲.۰۱۵.۱۳۲.۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم شد.

متهم ردیف دوم رسول حدادی فرزند میرخان به تحمل هفت ماه حبس تعزیری، ۶۰ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت ۲۴.۴۲۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم شد.

۷_ قاچاق سازمان یافته سوخت گازوئیل به میزان ۲۷ میلیون لیتر (باند ملاحی)

در پرونده قاچاق یافته سوخت گازوئیل به میزان ۲۷ میلیون لیتر هر یک از متهمین ردیف اول الی سوم (اکبر ملاحی فرزند عبدالله، عبدالرحمن ملاحی فرزند محمد، احمد ملاحی فرزند عباس) به تحمل پنج سال حبس تعزیری، پرداخت ۱۱.۵۳۰.۸۹۳.۸۲۷.۸۰۰ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت معادل چهار برابری ارزش سوخت قاچاق شده، مبلغ ۱۴.۳۸۸.۹۳۷.۰۳۴.۷۵۰ ریال به عنوان معادل ارزش مال از دست رفته سوخت قاچاق شده غیر مکشوفه محکوم کرد.

غلامرضا طاهری‌زاده فرزند ابراهیم، عباس ملاحی فرزند علی، محمد پورآل مهتریان فرزند علی، علی ملاحی فرزند خداداد، حسین ذاکری فرزند چمل، عباس ذاکری بهمنی فرزند حسن، دوستک ملاحی فرزند محمد، متهمین ردیف چهارم الی دهم به تحمل هفت ماه حبس تعزیری، پرداخت ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت، جبار ملاهی کرگانی فرزند عبدالله، مصطفی ملاحی فرزند رضا، متهمین ردیف یازدهم و دوازدهم به تحمل شانزده ماه حبس تعزیری و پرداخت ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت، ضبط شناور حامل سوخت قاچاق به نفع دستگاه کاشف و منع هرگونه فعالیت در امور دریایی اعم از حمل و نقل و صید محکوم شدند.

۸_ قاچاق سوخت کشتی غول پیکر آریانا تحت پرچم کشور پاناما

در پرونده قاچاق سوخت کشتی غول پیکر آریانا تحت پرچم کشور پاناما به میزان ۱۱ میلیون و ۳۵۰ هزار احکام متهمان پس از رسیدگی به پرونده صادر شد.

در این پرونده متهم ردیف اول سام طاری‌وردی فرزند حسن به دو سال حبس تعزیری و پرداخت دو برابر جزای نقدی به ماخذ بهای سوخت قاچاق شده مبلغ ۶.۲۱۴.۶۷۴.۹۸۲.۲۶۰ ریال به اضافه جریمه معادل بهای کشتی آریانا به مبلغ یکصد و نود سه میلیارد و هفتصد و نود و پنج میلیون تومان معادل ۱.۹۳۷.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال محکوم شد

متهم ردیف دوم محمدسعید ابراهیمی فرزند صالح: تحمل یک سال حبس و پرداخت مبلغ ۱.۶۴۴.۰۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ماخذ دو برابر بهای سوخت قاچاق، به اضافه جریمه معادل بهای کشتی سقا ۲ به مبلغ ریال ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

متهم ردیف سوم بدالغفور رئیسی فرزند عباس: تحمل ۵ سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ۱۲.۴۲۹.۳۴۹.۹۶۴.۵۲۰ ریال جزای نقدی به ماخذ چهار برابر سوخت مکشوفه، به اضافه جریمه معادل بهای کشتی به مبلغ یکصد و نود و سه میلیارد و هفتصد و نود و پنج میلیون تومان معادل ۱.۹۳۷.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

متهم ردیف چهارم جلیل بحرینی فرزند ابراهیم: تحمل ۵ سال حبس و پرداخت چهار برابر جزای نقدی به ماخذ بهای سوخت قاچاق شده معادل ۳.۲۸۸.۰۲۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت به اضافه جریمه نقدی معادل بهای کشتی سقا ۲ به مبلغ ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

متهم ردیف پنجم محبوب عبدالثابت العامری فرزند عبده: به لحاظ اظهارات مقرون به واقع وی در مرحله مقدماتی و همکاری در تحویل اسناد و مدارک مرتبط با جرم به ضابطین و مساعدت در نگهداری کشتی، به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ۶.۲۱۴.۶۷۴.۹۸۲.۲۶۰ ریال جزای نقدی به ماخذ چهار برابر سوخت مکشوفه، به اضافه‌ی جریمه معادل بهای کشتی به مبلغ یکصد و نود سه میلیارد و هفتصد و نود و پنج میلیون تومان معادل ۱.۹۳۷.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

متهم ردیف ششم محمد خدابخش حسین فرزند رهی: تحمل ۲ سال حبس و پرداخت جزای نقدی به ماخذ چهار برابر بهای سوخت قاچاق شده به مبلغ ۶.۲۱۴.۶۷۴.۹۸۲.۲۶۰ ریال در حق صندوق دولت، به اضافه جریمه معادل بهای کشتی به مبلغ یکصد و نود سه میلیارد و هفتصد و نود و پنج میلیون تومان

متهم ردیف هفتم کارلیتو الیزان فرزند کرسینت: تحمل ۲ سال حبس و پرداخت چهار برابر جزای نقدی به ماخذ بهای سوخت قاچاق شده معادل ۶۵.۷۶۰.۴۸۰.۰۰۰ ریال به اضافه جریمه نقدی معادل بهای کشتی مزایا ۱ به مبلغ ۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در حق صندوق دولت

۹_ پرونده اتهامی مدیرعامل وقت شرکت خط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس دایر بر تضییع اموال دولتی از طریق اهمال و سهل انگاری در انجام مسئولیت منتهی به هدر رفت ۳.۲۸۸.۵۰۴ لیتر فرآورده یارانه‌ای

متهم پرونده حمیدرضا کیهان‌پور فرزند محمد مدیرعامل وقت شرکت خط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس دایر بر تضییع اموال دولتی از طریق اهمال و سهل انگاری در انجام مسئولیت منتهی به هدر رفت ۳.۲۸۸.۵۰۴ لیتر فرآورده یارانه‌ای در دادگاه به جبران خسارت وارده به اموال دولتی از سه نوع فراورده نفتی شامل بنزین، نفت گاز، (سوخت هواپیما) به میزان ۳.۲۸۸.۵۰۴ لیتر به ارزش نرخ غرامات به مبلغ ۱.۶۸۹.۳۹۰.۵۸۷.۹۸۲ ریال و نفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یکسال، منع خروج ازکشور و ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد به مدت دوسال محکوم شد.

۱۰_ قاچاق کالا، جعل و استفاده از اسناد مجعول

در پرونده قاچاق کالا، جعل و استفاده از اسناد مجعول متهم ردیف اول پرویز عزیزی فرزند عبدالرحمن بابت بزه قاچاق کالا به پرداخت ۵۸.۳۲۱.۰۶۲.۲۴۰ ریال محکوم و بابت بزه دو فقره جعل صورت گرفته ضمن صدور حکم به بی اعتباری اسناد مجعول به تحمل دو سال حبس تعزیری و همچنین بابت بزه استفاده اسناد مجعول محکوم به تحمل دو سال حبس تعزیری مجازات‌های تکمیلی، محرومیت اشتغال به حرفه‌های مرتبط با امور ترخیص، محرومیت از تاسیس شرکت، عضویت در هیات مدیره و مدیریت عاملی اشخاص حقوقی، ممنوعیت خروج از کشور به مدت پنج سال و متهم ردیف دوم شرکت آسال تجارت ویرا: که شخص حقوقی است شخص حقوقی به پرداخت ۴۳.۷۴۰.۷۹۶.۶۸۰ ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت و یک سال تعلیق فعالیت‌های شرکت محکوم شد.

احکام دیگر پرونده‌ها در گزارش‌های بعدی منتشر خواهد شد.