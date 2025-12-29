معاون عملیات سازمان امداد و نجات گفت: ۵ نفر در پی وقوع سیلاب در خوزستان مفقود شدند و راننده مفقودی در شهرستان مسجدسلیمان زنده پیدا شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدحسین کبادی با اشاره به آخرین وضعیت مفقودشدگان سیلاب در خوزستان اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی، در شهرستان مسجدسلیمان یک نفر راننده تریلی و در شهرستان باغ‌ملک، در محدوده پل هپرو، پنج سرنشین یک دستگاه تاکسی پژو در جریان سیلاب مفقود شدند که مجموع مفقودان استان را تا ساعت ۲۱ و ۴۰ دقیقه شامگاه یکشنبه به ۶ نفر رسانده است.

وی افزود: لحظاتی پیش راننده مفقودی در مسجدسلیمان توسط نیروی انتظامی زنده پیدا شد و تلاش تیم‌های امدادی، انتظامی و سایر دستگاه‌های مسئول برای جست‌وجوی ۵ نفر دیگر در شهرستان باغ‌ملک همچنان ادامه دارد.

کبادی تصریح کرد: نیرو‌های جمعیت هلال‌احمر با استفاده از تجهیزات تخصصی و در بالاترین سطح آمادگی، مشغول عملیات امدادرسانی و جست‌و‌جو در منطقه هستند و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.