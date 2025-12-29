۴۶ سال پیش بود که تانک‌های ارتش سرخ شوروی به کابل رسیدند؛ با وعده کمک آمدند، اما پیام حضورشان چیزی نبود جز اشغال. خاطره آن زمستان سرد هنوز در ذهن بسیاری از افراد زنده است؛ به منزل ژنرال محمد صادق شینواری رفتیم که آن زمان مقابل شوروی ایستاد.

و حاصل این اشغال چیزی نبود جز یک میلیون کشته ، حدود سه میلیون زخمی و میلیون‌ها مهاجر و آواره .

سرانجام اشغالگری ۹ ساله شوروی ، ترک خاک افغانستان بود و گورستانی از تانک در دشت لیلی افغانستان از خود بر جای گذاشتند.



اشغال به همین جا محدود نشد و سال‌ها بعد آمریکا هم ۲۰ سال در این کشور اشغالگری و جنایت کرد که نهایتش خروج آنها از باتلاقی بود که گرفتارش شده بودند.



اکنون در چشمان جوانان امروز افغانستان می‌توان نوری از ایمان و امید به آینده‌ای بدون اشغال و جنگ را دید و توقع مردم افغانستان از حکومت فعلی کشورشان این است که هم امنیت را ارتقا و هم روابط اقتصادی شان را با کشورهای منطقه توسعه دهند.