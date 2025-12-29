انفجار گاز شهری در یک منزل مسکونی در شهرستان اسفراین باعث تخریب کامل منزل و فرو ریختن ساختمان شد .

ه گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حوالی ساعت ۲۱ و ۱۱ دقیقه امشب به دنبال اعلام مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر انفجار یک منزل مسکونی در خیابان امام رضا (ع) کوچه شهید دهقانیان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه‌های یک و ۲ آتش نشانی و نیرو‌های امدادی در محل حاضر شدند.

در اثر انفجار کل منزل فرو ریخته و صد در صد تخریب شده است.

بر اثر این حادثه یک نفر از ساکنین منزل مصدوم و به بیمارستان امام خمینی اسفراین اعزام شد.

شدت انفجار آنقدر شدید بوده که باعث تخریب دیوار‌های منزل همسایگان و فرو ریختن شیشه‌های بعضی از منازل شده است.

علت حادثه در دست بررسی است.