برگزاری همایش استانداران با حضور رئیس مجلس
همایش استانداران کشور به منظور بررسی اقدامات انجام شده برای برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در وزارت کشور آغاز شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
در ابن نشست وزیر کشور با اشاره به اهمیت برگزاری این انتخابات از آمادگی کامل وزارت کشور برای برگزاری آن خبر داد.
رئیس ستاد انتخابات کشور هم گزارشی از اقدامات انجام شده و نیز برگزاری جلسات با اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها را ارائه داد.
قرار است رئیس مجلس شورای اسلامی در این نشست سخنرانی کند.
خبرهای تکمیلی متعاقبا ارسال میشود