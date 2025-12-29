پخش زنده
کارشناس هواشناسی مازندران: فردا سه شنبه مناطق ساحلی با بارش باران و وزش باد شدید و ارتفاعات استان با بارش برف پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هوا شناسی مازندران گفت: براساس نقشههای پیش یابی هواشناسی امروز دوشنبه آسمان استان صاف تا نیمه ابری، اما از اواخر وقت امشب در ارتفاعات غربی استان بابارش برف و وزش باد شدید همراه است.
حمیدی با اشاره به اینکه فردا سه شنبه مناطق ساحلی تا میانبد بارندگی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی میشود افزود: ارتفاعات استان با بارش برف همراه خواهد بود.
وی گفت: چهارشنبه و پنج شنبه آسمان استان صاف تا نیمه ابری پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران خاطرنشان کرد: دیروز گلوگاه با ۲۵ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز بلده با ۴ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین مناطق استان گزارش شد.
به گفته حمیدی دریا برای امروز و فردا نسبتا مواج و فعالیت دریایی با جوانب احتیاط انجام شود.