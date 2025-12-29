معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد همدان گفت: ۹ ماهه ابتدای سال، حق بیمه ۳ هزار و ۲۶۰ مددجوی زیر پوشش کمیته امداد استان واریز شده است.

حامد برزگر با بیان اینکه هدف اصلی از پرداخت حق بیمه مددجویان، تضمین آینده آنان، برخورداری از حقوق بازنشستگی، خودکفایی و خروج از چرخه حمایتی کمیته امداد است، افزود: ۹ ماهه نخست سال، ۳۳ میلیارد و ۴۷۳ میلیون تومان حق بیمه تأمین اجتماعی برای ۳ هزار و ۲۶۰ مددجوی زیر پوشش پرداخت شده است.

او با اشاره به اینکه ۲ هزار و ۳۴۰ زن سرپرست خانوار دارای بیمه تأمین اجتماعی هستند تاکید کرد: برای ۹۲۰ نفر از مجریان طرح‌های خودکفایی نیز حق بیمه تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان همدان تصریح کرد: افراد زیر پوشش دارای بیمه، پس از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه و رسیدن به سن ۵۵ سال برای زنان و ۶۲ سال برای مردان، بازنشسته می‌شوند.

برزگر تعداد بیمه‌شدگان عشایر و روستایی را ۶۲۷ نفر اعلام کرد و گفت: ۶ ماهه نخست سال، ۱۲۸ نفر از مددجویان این نهاد بازنشسته، مستمری‌بگیر یا خودکفا شده‌اند و پس از بازنشستگی از مستمری و سایر خدمات سازمان تأمین اجتماعی بهره‌مند می‌شوند.