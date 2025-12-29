پخش زنده
همزمان با تحقق دستاورد بزرگ ملی در حوزه فضایی و پرتاب موفقیتآمیز سه ماهواره بومی «ظفر ۲»، «پایا» و «کوثر ۱.۵» به فضا، اولیا و اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل جشن گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل آیین گرامیداشت این موفقیت بزرگ علمی و فناورانه با حضور پرشور کودکان، نوجوانان، والدین و مربیان برگزار شد و حاضران بهصورت زنده شاهد لحظه پرتاب ماهوارههای پیشرفته کشورمان بودند.
با اوج گرفتن موشک حامل ماهوارههای ایرانی، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران توسط اولیا و کودکان و نوجوانان به اهتزاز درآمد و ندای «ایران مقتدر» و همخوانی سرود ملی «ای ایران» فضای مرکز پرورش فکری کودکان و نوجوانان را سرشار از شور و غرور کرد.
سه قلوهای ۹ ساله اردبیلی آروین، رادین و رایان شیخی، از اعضای فعال مرکز شماره دو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اردبیل در حاشیه این رویداد ابراز خرسندی کرده و گفتند: افتخار میکنیم که پرچم کشورمان در میان دارندگان فناوری پیشرفته فضایی در جهان میدرخشد و ما این لحظه تاریخی را فراموش نخواهیم کرد.
ترنم صادقی، نوجوان عضو مرکز شماره پنج کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل نیز درباره هدف آینده خود در مسیر تعلیم و تربیت گفت: مصمم هستم با ادامه تحصیل و کوشش، در مسیر دانشمندان ایرانی قرار بگیرم و آینده فناوری فضایی کشور را بسازم.
ملیحه ملکزادهفرد، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل در این گردهمایی بر اهمیت تاریخی جایگاه علمی ایران تاکید کرد و افزود: سرزمین ما همواره مهد پرورش دانشمندان و متفکران بزرگ بوده و چرخه دانشآفرینی در این مرز و بوم قدمتی دیرینه دارد.
وی با اشاره به نقش محوری نسل جدید، تصریح کرد: کودکان و نوجوانان امروز میراثداران و ادامهدهندگان این مسیر پرافتخار هستند و تماشای این اوجگیری علمی در برنامه امروز، الهامبخش بود تا این آیندهسازان واقعی، با انگیزه مضاعف، مسیر عزتآفرینی و کسب موفقیتهای بزرگتر را در عرصه علم و فناوری دنبال کنند.
اعضای کانون قبل از این آیین در کارگاههای آموزشی و هنری شرکت کرده و نمونههایی از موشکهای مقوایی طراحی و ساختند و معرفی کتابهای مرتبط با فضا، تشریح اهمیت کاربردهای ماهوارهها و ارائه گزارشی از توانمندیهای ایران در فناوری فضایی از دیگر بخشهای این روز ملی بود.