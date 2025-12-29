پخش زنده
از ابتدای سال مصرف برق در خراسان جنوبی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته سه درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیر عامل شرکت توزیع برق خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: از ابتدای سال جاری تا امروز حدود یک میلیون و ۷۲۰ هزار مگاوات ساعت مصرف انرژی مصرفی در استان ثبت شده است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و ۶۶۸ هزار مگاوات ساعت بوده است.
دادگر افزود: این آمار افزایش ۳ درصدی مصرف در استان را نشان میدهد.
وی گفت: پیک مصرف برق استان هم ۲۶۱ مگاوات و مدت مشابه سال گذشته ۲۵۱ مگاوات بوده که افزایش رشد ۴درصدی را شاهد هستیم.
مدیر عامل شرکت توزیع برق خراسان جنوبی همچنین گفت: از ابتدای سال ۳۶۹ مورد قطع برق ادارات به دلیل به علت رعایت نکردن الگوی مصرف انجام شد.