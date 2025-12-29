به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیر عامل شرکت توزیع برق خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: از ابتدای سال جاری تا امروز حدود یک میلیون و ۷۲۰ هزار مگاوات ساعت مصرف انرژی مصرفی در استان ثبت شده است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و ۶۶۸ هزار مگاوات ساعت بوده است.

دادگر افزود: این آمار افزایش ۳ درصدی مصرف در استان را نشان می‌دهد.

وی گفت: پیک مصرف برق استان هم ۲۶۱ مگاوات و مدت مشابه سال گذشته ۲۵۱ مگاوات بوده که افزایش رشد ۴درصدی را شاهد هستیم.

مدیر عامل شرکت توزیع برق خراسان جنوبی همچنین گفت: از ابتدای سال ۳۶۹ مورد قطع برق ادارات به دلیل به علت رعایت نکردن الگوی مصرف انجام شد.