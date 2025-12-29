به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سرپرست صنایع تبدیلی بخش کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: یک فقره جواز تأسیس از طرح‌های صنایع تبدیلی در آذر ماه سال جاری در شهرستان اندیمشک صادر شد.

سید یعقوب هاشمی افزود: در صورت اجرایی و نهایی شدن این طرح در شهرستان اشتغال ۱۲ نفر فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد: مقرر شده این طرح در زمینه انواع خوراک بر پایه علوفه با ظرفیت ۱۰ هزار تن در سال و میزان سرمایه گذاری ۳۰ هزار میلیون ریال باشد.