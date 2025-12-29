هنرمند گلستانی با طراحی یک کاریکاتور به پرتاب ماهواره های ایرانی و عصبانیت استکبار جهانی وصهیونیسم واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ صالح کاهانی هنرمند گلستانی با طراحی یک کاریکاتور به نام نبرد آخرالزمانی! به پرتاب ماهواره های ایرانی و عصبانیت استکبار جهانی وصهیونیسم واکنش نشان داد.

بومی بودن فن آوری پرتاب ماهواره و موشک با اشاره به کمان آرش در این اثر هنری تاکید شده است.

همچنین تلاش رسانه های صهیونسیتی برای مقابله با پیشرفت هایی علمی و فن آوری جمهوری اسلامی ایران در این اثر به نمایش در آمده است.