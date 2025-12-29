به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامرضا زادمهر با اشاره به عملکرد مرکز خدمات جامع سلامت شبانه‌روزی شهدای سردشت دزفول در ۹ ماهه نخست امسال و ثبت ۳۲ هزار ویزیت توسط پزشکان این مرکز، اظهار داشت: جمعیت تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت شبانه‌روزی شهدای سردشت قریب به ۹ هزار نفر است و با بهره‌گیری از ۶ پزشک، ۸ پرستار، ۱۳ بهورز، ۲ ماما و کارشناسان رادیولوژی، آزمایشگاه و بهداشتی، به‌صورت شبانه‌روزی در حال ارائه خدمات به شهروندان ساکن منطقه سردشت است.

وی با اشاره به تنوع خدمات ارائه‌شده در این مرکز تصریح کرد: در این مدت، بیش از ۵۶ هزار خدمت از جمله خدمات دندانپزشکی، مراقبت مامایی، تزریقات، نوار قلب، بخیه و پانسمان، رادیولوژی .. انجام شده است.

زادمهر ادامه داد: مرکز خدمات جامع سلامت شبانه‌روزی شهدای سردشت دارای بخش‌های بهداشتی و درمانی متعددی از جمله بخش اورژانس، رادیولوژی، آزمایشگاه، دندانپزشکی، داروخانه و مطب مامایی .. است که این زیرساخت‌ها نقش مهمی در دسترسی عادلانه مردم منطقه به خدمات بهداشتی و درمانی ایفا می‌کند.

رئیس مرکز بهداشت دزفول در پایان ضمن تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی کادر بهداشت و درمان این مرکز، تأکید کرد: تقویت مراکز خدمات جامع سلامت در مناطق کمتر برخوردار، نقش مؤثری در ارتقای شاخص‌های سلامت و کاهش مراجعات غیرضروری به مراکز درمانی سطح بالاتر دارد.