استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت نگاه عادلانه به همه مناطق استان در حوزه آموزش و پرورش، گفت: توسعه مدارس نمونه دولتی، حمایت از دانش‌آموزان استثنایی و تکریم جایگاه معلم از اولویت‌های جدی مدیریت استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمانشاه، با اشاره به دستورکار‌های مطرح‌شده در این نشست، اظهار کرد: موضوعات مطرح‌شده در قالب چهار دستور کار بررسی شد که دو مورد آن به جمع‌بندی و تعیین تکلیف رسید.

استاندار کرمانشاه در مورد ایاب و ذهاب دانش‌آموزان استثنایی گفت: مقرر شد با محوریت فرمانداری شهرستان کرمانشاه و با کمک دفتر امور شهری و فرمانداران سایر شهرستان‌ها، برای رفع مشکل حمل‌ونقل دانش‌آموزان استثنایی در سراسر استان اقدام لازم انجام شود تا این دغدغه به‌طور کامل برطرف شود.

دکتر حبیبی با اشاره به طرح درمان اختلالات یادگیری در دانش‌آموزان افزود: در این زمینه مقرر شد نوسازی مدارس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برای راه‌اندازی یک مجموعه همکاری کنند و اجرای آن برای سال تحصیلی آینده در دستور کار قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به تأسیس دبیرستان‌های نمونه دولتی در مناطق مختلف استان، به‌ویژه نقاط مرزی، بیان کرد: راه‌اندازی دبیرستان‌های نمونه دولتی شبانه‌روزی در شهرستان‌هایی مانند روانسر و ثلاث باباجانی، اقدامی ارزشمند و نشان‌دهنده نگاه یکسان مسئولان به همه نقاط استان است و این مدارس نباید صرفاً محدود به مرکز استان یا شهر‌های خاص باشند و حق دانش‌آموزان مناطق مرزی و کمتر برخوردار است که از امکانات آموزشی باکیفیت بهره‌مند شوند.

دکتر حبیبی افزود: با احتساب مدارس نمونه دولتی جدید، در حال حاضر ۱۱ منطقه از استان تحت پوشش قرار گرفته‌اند و لازم است سه منطقه باقی‌مانده نیز با پیگیری مدیرکل آموزش و پرورش استان و همکاری دستگاه‌های مرتبط، حداقل دارای یک دبیرستان نمونه دولتی شوند.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز مدارس نمونه دولتی گفت: سطح امکانات این مدارس بالاتر از مدارس عادی است و انتظار می‌رود نوسازی مدارس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌ویژه برای مدارس تازه‌تأسیس، همکاری لازم را داشته باشند.

دکتر حبیبی با بیان اینکه همه معلمان نمونه هستند و انتخاب معلم نمونه در واقع انتخاب میان «خوب و خوب‌تر» است بیان کرد: هفته معلم فرصت مناسبی برای قدردانی از همه معلمان است و باید با برنامه‌ریزی مناسب، فرمانداران، شهرداران و همه دستگاه‌ها در سراسر استان از فرهنگیان تجلیل کنند.

وی با بیان اینکه تکریم معلم به معنای تکریم علم و دانش است، خاطرنشان کرد: علم، قدرت است و بالاترین قدرت به دست توانای معلم ساخته می‌شود و جایگاه معلم بسیار رفیع است و همان‌گونه که در کلام امیرالمؤمنین (ع) آمده است که به احترام معلّمت از جا برخیز.

استاندار کرمانشاه افزود: امیدوارم با تلاش همه دستگاه‌ها، جایگاه معلم روزبه‌روز برجسته‌تر شود و مشکلات فرهنگیان به‌ویژه در حوزه رفاهی کاهش یابد تا معلمان بدون دغدغه بتوانند در مسیر رشد علم و دانش و شکوفایی آینده کشور نقش‌آفرینی کنند.