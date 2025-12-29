در پی بارش برف و باران، برودت هوا، یخبندان و آب‌گرفتگی معابر، فعالیت آموزشی برخی مدارس در مناطق مختلف استان کرمان امروز به‌صورت غیرحضوری درآمد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در پی بارش برف و باران، برودت هوا، یخبندان و آب‌گرفتگی معابر، فعالیت آموزشی برخی مدارس در مناطق مختلف استان کرمان امروز به‌صورت غیرحضوری درآمد.

بر اساس اطلاعیه‌های رسمی فرمانداری‌ها و تصمیم ستاد‌های مدیریت بحران شهرستان‌ها، به‌دلیل شرایط نامساعد جوی، مدارس برخی مناطق استان کرمان امروز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل و آموزش به‌صورت غیرحضوری دنبال می‌شود.

در شهر سرچشمه، با توجه به بارش برف و سرمای شدید، تمامی مدارس مقطع ابتدایی غیرحضوری شده‌اند و سایر مقاطع تحصیلی این شهر و همچنین مدارس رفسنجان، نوق و کشکوییه به‌صورت حضوری دایر هستند.

فرماندار جیرفت نیز از تعطیلی مهدکودک‌ها، مراکز پیش‌دبستانی و مدارس مقطع ابتدایی این شهرستان خبر داد و اعلام کرد آموزش در این مقاطع به شکل غیرحضوری ادامه خواهد داشت.

در شهرستان عنبرآباد نیز به‌دلیل بارندگی و برودت هوا، مدارس ابتدایی و مهدکودک‌ها امروز تعطیل و فعالیت آموزشی به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

همچنین در شهرستان بافت، تمامی مدارس مقطع ابتدایی و همه مقاطع تحصیلی در دهستان‌های کیسکان و گوغر به علت بارش سنگین نزولات آسمانی و مشکلات تردد، غیرحضوری اعلام شده‌اند.

در جنوب استان کرمان، بنا به تصمیم شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان‌های کهنوج و منوجان، کلیه مدارس این دو شهرستان در شیفت صبح و عصر امروز تعطیل است.

بر اساس این گزارش، مدارس ابتدایی، مراکز پیش‌دبستانی و مهدکودک‌ها در شهرستان فاریاب نیز امروز به‌دلیل شرایط جوی نامناسب تعطیل اعلام شده‌اند.