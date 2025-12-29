پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان گفت: شبکه فیبر نوری برق استان کهگیلویه و بویراحمد تکمیل و به شبکه فیبر نوری خوزستان و وزارت نیرو متصل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، علی اسدی اظهار کرد: عملیات احداث و تکمیل شبکه فیبر نوری بر روی خطوط یاسوج ۴۰۰، سیمان مارگون، دنا، چرام، دهدشت، دژکوه، بهبهان و نیروگاه سدمارون، به اتمام رسید و آماده بهرهبرداری است.
وی افزود: این طرح شامل تامین تجهیزات، نصب و سیمکشی به طول ۲۰۰ کیلومتر مدار با ارزش سرمایهگذاری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال بوده است.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان تصریح کرد: همچنین از جمله اهداف این طرح حیاتی و مهم، اتصال شبکه فیبر نوری خوزستان به کهگیلویه و بویراحمد است و پستهای استان کهگیلویه و بویراحمد به شبکه فیبر نوری وزارت نیرو نیز متصل شد.
وی تصریح کرد: ایجاد شبکه مخابراتی و دیسپاچینگ مطمئن، ایجاد قابلیت مانیتورینگ و ویدئو کنفرانس بین نواحی، تکمیل رینگ دیسپاچینگ در ناحیه کهگیلویه و بویراحمد، ایجاد ارتباط مخابراتی بسیار مطمئن جهت انتقال حجم بالای اطلاعات با کیفیت بسیار خوب و اتصال پستهای دژکوه، دهدشت، چرام، دنا، سیمان مارگون، مختار و بهمن به شبکه، از دیگر اهداف بهرهبرداری از این طرح خواهد بود.
پیش از این نیز احمدرضا بخشی معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقهای خوزستان از احداث فیبر نوری بر روی خط ۱۳۲ کیلوولت نیروگاه سد مارون - بهبهان اصلی، خبر داده بود.
شرکت برق منطقهای خوزستان مسئولیت تامین و انتقال برق در استانهای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.