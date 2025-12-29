مدیرکل فرودگاه‌های استان یزد: پرواز‌های مسیر یزد - تهران و بالعکس و یزد به مشهد و بالعکس به ۶ پرواز در هفته افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل فرودگاه‌های استان یزد از افزایش پرواز‌های مسیر یزد - تهران و بالعکس و یزد به مشهد و بالعکس توسط شرکت هواپیمایی رایمون خبر داد.

مرتضی حمیدپور افزود: با استقبال و درخواست هم استانی‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته و طبق برنامه اعلام شده، پرواز‌های فوق هر هفته روز‌های شنبه، سه شنبه، پنج شنبه، و جمعه در مسیر تهران و روز‌های سه شنبه و جمعه در مسیر مشهد انجام می‌شود.