تمامی جاده‌های اصلی و فرعی باز هستند؛ با این حال، راهداری از رانندگان خواست حتماً زنجیر چرخ به همراه داشته و با احتیاط در مسیرهای کوهستانی تردد کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان اعلام کرد که در حال حاضر تمامی مسیر‌های اصلی و فرعی استان باز بوده و تردد وسایل نقلیه بدون مشکل در جریان است.

او با اشاره به وقوع کولاک مقطعی در برخی مناطق کوهستانی، از رانندگان خواست با احتیاط بیشتری در این محور‌ها رفت‌وآمد کنند.

محمدی با تأکید بر اهمیت ایمنی در شرایط جوی زمستانی، گفت: به دلیل بارش ناگهانی برف و لغزنده شدن سطح جاده‌ها، همراه داشتن زنجیر چرخ برای همه رانندگان الزامی است.

وی همچنین توصیه کرد رانندگان پیش از حرکت از مبدأ، برای اطلاع دقیق از وضعیت محور‌های مواصلاتی استان و کشور به سامانه تلفنی ۱۴۱، وب‌سایت www.۱۴۱.ir یا اپلیکیشن همراه ۱۴۱ مراجعه کنند.

بر اساس اعلام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان، در طرح زمستانی امسال، ۴۰۰ نفر نیرو و ۲۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک و نیمه‌سنگین در راهدارخانه‌های مختلف استان مستقر شده‌اند و عملیات زمستانی از ۱۵ آذرماه آغاز شده است.