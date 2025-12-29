فرماندار مسجدسلیمان گفت: بخشی از جاده سی میلی به سمت هفتکل به دلیل بارندگی شدید مسدود است و تردد از این محور تا اطلاع بعدی امکانپذیر نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پیمان جهانگیری اظهار کرد: بارش‌های شدید اخیر باران و جاری شدن سیلاب، موجب مسدودی بخشی از جاده سی میلی به سمت شهر هفتکل شده و تردد از این محور تا اطلاع ثانوی غیرممکن است.

وی با تأکید بر حفظ ایمنی شهروندان افزود: از مردم درخواست می‌شود تا زمان اعلام رسمی بازگشایی مسیر، از تردد و سفر در این محور خودداری کنند.

جهانگیری بیان داشت: نیرو‌های راهداری و امدادی در محل مستقر شده‌اند و تلاش‌ها برای بازگشایی هرچه سریع‌تر این مسیر ارتباطی ادامه دارد.