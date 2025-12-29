به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ طلاب هنرمند حوزه علمیه برای ارسال اثر به این رویداد تا ۳۰ دی ماه فرصت دارند آثار خود را به پیام رسان ایتا به آدرس @Eitaa_j ارسال کنند.

علاقه‌مندان آثار خود را در قالب هنر‌های ادبی، نمایشی، گرافیکی، هنر‌های دیجیتال و رسانه‌ای همچنین محور‌های ایران قوی، اتحاد مقدس، ایمان و امید، صبر و بصیرت، جهاد تبیین و تبلیغ موثر به این جشنواره هنری ارسال کنند.

تولیدات هوش مصنوعی با محوریت نهج البلاغه هم از بخش ویژه این جشنواره است

جشنواره رسانه‌ای و هنری «هنــــر آسمــــانی» در اصفهان بهمـن مـاه بامعرفی برترین‌ها در اصفهان برگزار می‌شود.