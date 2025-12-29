پخش زنده
امروز: -
فراخوان جشنواره رسانهای و هنری «هنــــر آسمــــانی» در اصفهان منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ طلاب هنرمند حوزه علمیه برای ارسال اثر به این رویداد تا ۳۰ دی ماه فرصت دارند آثار خود را به پیام رسان ایتا به آدرس @Eitaa_j ارسال کنند.
علاقهمندان آثار خود را در قالب هنرهای ادبی، نمایشی، گرافیکی، هنرهای دیجیتال و رسانهای همچنین محورهای ایران قوی، اتحاد مقدس، ایمان و امید، صبر و بصیرت، جهاد تبیین و تبلیغ موثر به این جشنواره هنری ارسال کنند.
تولیدات هوش مصنوعی با محوریت نهج البلاغه هم از بخش ویژه این جشنواره است
جشنواره رسانهای و هنری «هنــــر آسمــــانی» در اصفهان بهمـن مـاه بامعرفی برترینها در اصفهان برگزار میشود.