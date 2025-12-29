مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه با انتشار بیانیه ای به مناسبت گرامیداشت یوم الله نهم دی‌، این حماسه را نماد عمل صالح و غیرت انقلابی مردم ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از حوزه، متن بیانیه مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه به مناسبت حماسه ماندگار و یوم الله نهم دی به شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرکُم وَیُثَبّت أَقدامَکُم» (سوره محمد، آیه۷)

بار دیگر سالروز حماسه نهم دی‌ماه فرا رسید، حماسه‌ای که تجلی قدرت الهی و نماد هوشمندی ملّتی شد که در میانه غبار فتنه‌ها، راه را گم نکرد و با اتکا به ایمان دینی و غیرت انقلابی، شکوه پیروزی حق بر باطل را بار دیگر به جهانیان نشان داد. همانطور که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در وصف آن فرمود: «۹دی یک نمونه‌ای بود از همان خصوصیتی که در خود انقلاب وجود داشت؛ یعنی مردم احساس وظیفۀ دینی کردند و دنبال این وظیفه، عمل صالح خودشان را انجام دادند.»

در سال ۱۳۸۸ فتنه‌گران با ادعای واهی تقلب در انتخابات، در صدد نفی آرا میلیونی مردم و خدشه بر جلوه «مردمسالاری دینی» برآمدند و دشمنان در کمین نشسته مردم نیز از این فرصت سوءاستفاده کرده و ماه‌ها کشور را به آشوب کشاندند و خسارات مادی و معنوی جبران‌ناپذیری بر کشور وارد کردند. اما دشمن و ایادی مزدور داخلی‌شان از این نکته غافل بودند که این ملّت، تربیت‌یافته مکتب عاشوراست و پیوند میان امّت و امام، پیوندی ناگسستنی است.

واقعه کم‌نظیر ۹ دی، برخاسته از عزم ملّتی بود که با نگاهی نافذ، صحنه کنش‌های سیاسی را رصد کرده و با استقامت، در مسیر حمایت از ولایت فقیه و مقدسات گام نهادند.

این حرکت خودجوش و میلیونی، مشت محکمی بر دهان کسانی بود که به مقدّسات توهین کرده و خیال براندازی نظام اسلامی را در سر می‌پروراندند.

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه سراسر کشور، با گرامیداشت این حماسه عظیم، در کنار مردم بصیر و شجاع ایران اسلامی اعلام می‌کند:

۱- مردم قهرمان ایران همواره منویات حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (حفظه الله تعالی) را نصب‌العین خود قرار داده و در راه سربلندی اسلام عزیز از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

۲- حوزه‌های علمیه به عنوان مرزبانان عقیدتی، تا پای جان در راه حفظ و حراست از ارزش‌های دینی، آرمان‌های انقلاب و خون پاک هزاران شهید ایستادگی می‌کنند.

۳- در زمانه‌ای که جنگ شناختی در دستور کار دشمنان قرار گرفته راه برون‌رفت از چالش‌ها، حفظ انسجام ملی، محوریت ولایت فقیه، بصیرت و بیداری ملی و ایستادگی در برابر ترفند‌های خائنانه استکبار جهانی است.

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه