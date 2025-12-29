کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: با پایان بارش‌ها در نیمه غربی استان، از ظهر امروز تمرکز بارش تا فردا صبح در نیمه شرقی استان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز تا ظهر تداوم فعالیت سامانه‌ای بارشی و ناپایداری جوی و دریایی در استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: تا ظهر فردا سه شنبه، رگبار پراکنده باران و رعد و برق بر روی تنگه هرمز و پاره‌ای نقاط شرقی استان پیش بینی می‌شود و سپس این سامانه بارشی از استان خارج خواهد شد.

حمزه نژاد، گفت: توصیه می‌شود در این مدت تمهیدات لازم انجام شود و از قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی، تردد‌های غیر ضرور جاده‌ای و روستایی، صعود به ارتفاعات خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان نیز از بعدازظهر امروز تا پایان چهارشنبه دهم دی با وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال غربی تا جنوب غربی، مواج خواهد شد.

حمزه نژاد، گفت: بیشینه سرعت باد بویژه فردا سه شنبه به بیش از ۶۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۲ متر خواهد رسید و تمهیدات لازم در تمامی بنادر استان در نظر گرفته و صیادان از دریاروی خودداری کنند.

او افزود: از لحاظ دمایی از بامداد فردا سه شنبه تا پایان هفته، کاهش محسوس دمای کمینه بویژه در ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود.