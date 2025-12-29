پخش زنده
مدیرکل گمرک بندر امام خمینی گفت : در ۹ ماهه سالجاری واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی از طریق این بندر با ۱۹ درصد افزایش در همسنجی با پارسال به ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، علیرضا توکلفرد بیان کرد : ارزش واردات کالاهای اساسی از این گمرک به بیش از پنج میلیارد و ۳۲۶ میلیون دلار رسیده که پنج درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
وی اظهار داشت: مجموع کالاهای وارداتی از طریق این گمرک در ۹ ماهه امسال ۱۴ میلیون و ۱۴۵ هزار تن و به ارزش بیش از ۶ میلیارد دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۱۷ درصد و از نظر ارزش دلاری پنج درصد رشد داشته است.
مدیرکل گمرک بندر امام خمینی (ره) تصریحکرد: عمده کالاهای وارداتی از این گمرک گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، روغن خام و شکر بوده است.
توکلفرد ادامهداد: صادرات غیرنفتی از طریق گمرک بندر امام خمینی (ره) نیز در این مدت به بیش از ۹ میلیون و ۷۳۲ هزار تن انواع کالا به ارزش نزدیک به سه میلیارد و ۲۹۶ میلیون دلار رسیده است.
وی گفت: با تلاش شبانهروزی کارکنان گمرک، آمار خروجی کامیونهای حامل کالاهای اساسی و نهادههای دامی از این گمرک رکورد شکست و هم اکنون به بیش از سههزار و ۷۰۰ کامیون در روز رسیده است.