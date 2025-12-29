پخش زنده
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی رعایت نکات ساده را مانع اُفت فشار گاز در روزهای سرد در این استان دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فیروز خدایی با اشاره به افزایش مصرف گاز در بخش خانگی به دلیل بارش برف و کاهش دما گفت: شهروندان با رعایت نکات ساده، هم در مصرف گاز صرفهجویی و هم از اُفت فشار احتمالی جلوگیری کنند.
وی اظهار کرد: با توجه به بارش برف و سرمای شدید، مصرف گاز در بخش خانگی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. هر خانواده میتواند با رعایت نکات ساده و جزئی، از افت فشار گاز جلوگیری کرده و از بروز مشکلات احتمالی پیشگیری کند.
وی افزود: چند اقدام ساده میتواند در صرفهجویی موثر باشد؛ از جمله تنظیم دمای خانه بین ۱۸ تا ۲۱ درجه، بستن اتاقهای اضافی که مورد استفاده قرار نمیگیرند و استفاده از پردههای ضخیم برای حفظ حرارت داخل خانه.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: این اقدامات نه تنها باعث کاهش مصرف انرژی میشود، بلکه به مدیریت بهینه شبکه گاز و تامین پایدار آن برای همه مشترکان کمک میکند.
خدایی همچنین از ممنوعیت استفاده از بخاریهای گرما تابشی در واحدهای صنفی خبر داد و افزود: گاز واحدهای صنفی در صورت استفاده از بخاریهای گرما تابشی در معابر قطع خواهد شد.
وی ادامه داد: در آذربایجان شرقی ۱۰۰ درصد خانوار شهری و ۹۹.۵ درصد جمعیت روستایی از نعمت گاز بهرهمند هستند.