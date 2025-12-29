به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فیروز خدایی با اشاره به افزایش مصرف گاز در بخش خانگی به دلیل بارش برف و کاهش دما گفت: شهروندان با رعایت نکات ساده، هم در مصرف گاز صرفه‌جویی و هم از اُفت فشار احتمالی جلوگیری کنند.

وی اظهار کرد: با توجه به بارش برف و سرمای شدید، مصرف گاز در بخش خانگی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. هر خانواده می‌تواند با رعایت نکات ساده و جزئی، از افت فشار گاز جلوگیری کرده و از بروز مشکلات احتمالی پیشگیری کند.

وی افزود: چند اقدام ساده می‌تواند در صرفه‌جویی موثر باشد؛ از جمله تنظیم دمای خانه بین ۱۸ تا ۲۱ درجه، بستن اتاق‌های اضافی که مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و استفاده از پرده‌های ضخیم برای حفظ حرارت داخل خانه.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: این اقدامات نه تنها باعث کاهش مصرف انرژی می‌شود، بلکه به مدیریت بهینه شبکه گاز و تامین پایدار آن برای همه مشترکان کمک می‌کند.

خدایی همچنین از ممنوعیت استفاده از بخاری‌های گرما تابشی در واحد‌های صنفی خبر داد و افزود: گاز واحد‌های صنفی در صورت استفاده از بخاری‌های گرما تابشی در معابر قطع خواهد شد.

وی ادامه داد: در آذربایجان‌ شرقی ۱۰۰ درصد خانوار شهری و ۹۹.۵ درصد جمعیت روستایی از نعمت گاز بهره‌مند هستند.