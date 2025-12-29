به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، جانشین رئیس پلیس راه استان سمنان از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه , با فاصله طولی مناسب نسبت به دیگر خودرو‌ها حرکت کنند.

سرهنگ بسطامی افزود : پرهیز از تغییر مسیر‌های ناگهانی ، داشتن تجهیزات زمستانی نظیر زنجیر چرخ و خودداری از سبقت غیر مجاز و انحراف به چپ الزامی است و پلیس با رانندگان پر خطری که این موارد را رعایت نکنند برخورد جدی خواهد کرد.

وی با اشاره به الزامی بودن زنجیر چرخ برای تردد در جاده ها بویژه مسیرهای کوهستانی گفت : به منظور تامین ایمنی راه و حفظ جان مسافران ، از تردد خودروهایی که تجهیزات زمستانی به همراه نداشته باشند جلوگیری می شود.