به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سردار سید ابوالفضل موسوی پور، ضمن گرامیداشت حماسه ملی ۹ دی گفت: این مراسم، از ساعت: ۱۴:۳۰ روز سه شنبه ۹ دی با اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی به منظور انتظام بخشی به عبور و مرور و برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم راهپیمایی، با حضور پایتخت نشینان از میدان آئینی امام حسین (ع) و معابر پیرامونی آغاز می‌شود.

وی افزود: محدودیت‌های توقف، از ساعت ۱۱ صبح فردا سه شنبه ۹ دی در مسیر دورگرد‌های شرقی-غربی میدان آئینی امام حسین (ع) و خیابان ۱۷ شهریور، حد فاصل میدان امام حسین (ع) تا خیابان صفا است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: همچنین اعمال محدودیت‌های تردد در صورت نیاز و متناسب با بار ترافیکی در میدان امام حسین (ع)، دورگرد‌های شرقی-غربی و خیابان‌های دماوند حد فاصل پل بزرگراه امام علی (ع) تا دورگرد میدان امام حسین (ع) در هر دو مسیر، نامجو، مازندران و کلیه معابر فرعی ضلع شمالی میدان امام حسین (ع)، ۱۷شهریور حد فاصل میدان امام حسین (ع) تا میدان شهدا، انقلاب حد فاصل میدان امام حسین (ع) تا میدان فردوسی در هر دو مسیر انجام می‌شود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: برای سهولت حضور شهروندان، که قصد شرکت در این مراسم را دارند؛ پیش بینی چینش محل توقف اتوبوس‌ها در خیابان‌های مجاهدین اسلام تا آبسردار، پیروزی حد فاصل میدان شهدا تا سه راه شکوفه، دماوند حد فاصل میدان امام حسبن (ع) تا بزرگراه امام علی (ع) در هر دو مسیر شده است.

سردار موسوی پور به موتور سیکلت سواران توصیه کرد: با سرعت مطمئنه و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی همچنین استفاده از کلاه ایمنی تردد کنند و از انجام هر گونه حرکات مخاطره آمیز در معابر منتهی به طول مسیر مراسم جدا خودداری کنند که این موضوع مهم با برخورد جدی پلیس، مواجه خواهد شد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان به شهروندان تهرانی و حاضران در این راهپیمایی توصیه کرد: برای حضور در مراسم تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس، تاکسی و مترو) استفاده کنند.