در آستانه ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر، بازار موقت دانشجویی در دانشگاه فردوسی برپا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، این بازار موقت با هدف حمایت از دانشجویان و عرضه کالاهای پرمصرف با قیمت مناسب، با استقرار ۱۲۰ غرفه دو متری و ایجاد زمینه فعالیت برای ۵۰ شغل، به مدت سه روز در محوطه پارکینگ دانشکده کشاورزی برپا میشود.
در این بازارچه، اقلامی همچون لوازمالتحریر، کیف، کفش، انواع پوشاک و محصولات خرازی عرضه خواهد شد و بخشی از غرفهها نیز به ارائه خدمات غذایی ویژه دانشجویان اختصاص دارد.
بر اساس این گزارش، قیمتگذاری کالاها بهگونهای پیشبینی شده است که محصولات با حداقل ۲۰ درصد پایینتر از قیمت فروشگاههای سطح شهر به متقاضیان ارائه شود.
این اقدام با هدف کاهش هزینههای خرید و صرفهجویی در هزینههای رفتوآمد دانشجویان به دلیل فاصله مکانی مجتمعهای تجاری، اجرا میشود و از برنامههای سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی در مناسبتهای مذهبی و اجتماعی است.