در پی بازنشر ویدئویی باعنوان دستگیری گروه تروریستی اتباع خارجی در کرمان، مشاور استاندار کرمان درتوییتی اعلام کرد: این ویدئو مربوط به طرح ساماندهی اتباع غیرمجاز است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، مدیرکل‌ روابط عمومی استانداری کرمان‌ و مشاور استاندار شامگاه یکشنبه با توضیح این موضوع در شبکه‌های اجتماعی نوشت‌: ویدئویی که در فضای مجازی با عنوان «دستگیری گروه تروریستی اتباع در کرمان» منتشر شده، هیچ ارتباطی با اقدامات ضدتروریستی ندارد و تصاویر آن مربوط به اجرای طرح پاکسازی و ساماندهی اتباع بیگانه غیرمجاز است

محمدرضا نژادحیدری افزود: تصاویر منتشرشده مربوط به اجرای طرح پاکسازی و ساماندهی اتباع بیگانه غیرمجاز است اما برخی کاربران با انتشار مطالب نادرست، برداشت‌های غلطی ایجاد کرده‌اند.