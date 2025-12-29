پخش زنده
رعایت نکردن نکات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز جان یک شهروند را گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی اعلام کرد: یک مرد حدوداً ۵۰ ساله بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن ناشی از استفاده از کرسی ذغالی، در محور قرهکهریز نرسیده به روستای گوشه جان خود را از دست داد.
این حادثه در یک خانهباغ روی داد.
واقعه ساعت ۱۷:۰۹ روز گذشته به سامانه اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.
فرد مذکور پیش از رسیدن نیروهای اورژانس جان خود را از دست داده بود.
اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، بار دیگر بر خطرات جدی استفاده از وسایل گرمایشی بدون رعایت استانداردهای مورد نظر در فضاهای بسته تأکید کرده و از شهروندان درخواست میکند با رعایت اصول ایمنی و تأمین تهویه مناسب، از بروز حوادث مشابه پیشگیری کنند.