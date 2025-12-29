بر اساس اعلام مدیریت راه‌های استان: تردد در همه جاده‌های استان به صورت عادی و روان در جریان است و همه محور‌ها از جوی تمام ابری و بارش پراکنده باران گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛گردنه پلمیس محور بجنورد–اسفراین با مه غلیظ همراه است که موجب کاهش دید افقی، لغزندگی سطح جاده و کند شدن تردد خودرو‌ها در این مسیر شده است.

همراه داشتن زنجیر چرخ در محور‌های کوهستانی الزامی است.

رانندگان از سفر‌های غیر ضرور خودداری کنند و در شب از تردد در محور‌های کوهستانی خودداری کنند.