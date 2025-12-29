به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود از توقیف چند خودروی باری حامل بیش از ۱۲ تن کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع به ارزش ۴ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ طاهری، با اعلام این خبر گفت: ماموران یگان امداد این شهرستان حین کنترل محور‌های مواصلاتی به یک کامیونت ایسوزو و ۳ خودروی نیسان وانت حامل کود شیمیایی مشکوک شده و پس از هماهنگی قضایی آنها را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی‌های انجام شده از این خودرو‌ها ۱۲ تن کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود با اشاره به اینکه در این رابطه ۴ متهم دستگیر شده‌اند، گفت: برابر نظر کارشناسان ارزش محموله بیش از ۳ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ طاهری به شهروندان توصیه کرد: هرگونه اخبار و اطلاعات مربوط به قاچاق را با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و یا از طریق تلفن ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع رسانی کنند.