فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود از توقیف چند خودروی باری حامل بیش از ۱۲ تن کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع به ارزش ۴ میلیارد ریال دراین شهرستان خبر داد.
سرهنگ طاهری، با اعلام این خبر گفت: ماموران یگان امداد این شهرستان حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک کامیونت ایسوزو و ۳ خودروی نیسان وانت حامل کود شیمیایی مشکوک شده و پس از هماهنگی قضایی آنها را متوقف کردند.
وی افزود: ماموران در بازرسیهای انجام شده از این خودروها ۱۲ تن کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود با اشاره به اینکه در این رابطه ۴ متهم دستگیر شدهاند، گفت: برابر نظر کارشناسان ارزش محموله بیش از ۳ میلیارد ریال برآورد شده است.
سرهنگ طاهری به شهروندان توصیه کرد: هرگونه اخبار و اطلاعات مربوط به قاچاق را با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ و یا از طریق تلفن ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع رسانی کنند.