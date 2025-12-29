به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان، در مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت، بر اهمیت نگاه حمایتی به این قشر و نقش هنر در ایجاد امید و انگیزه تأکید کرد.

محمد حمیدی افزود: هنرمندان دارای معلولیت و مربیانشان با تلاش فراوان آثار ارزشمند خود را در معرض دید علاقه‌مندان قرار داده‌اند زیرا این جشنواره امید و انگیزه می‌دهد و نگاه به آینده را تقویت می‌کند.

وی گفت: ما امروز شاهد هستیم که بهترین و هنرمندانه‌ترین آثار از دل همین جشنواره‌ها بیرون می‌آید.

حمیدی برگزاری این رویداد را علاوه بر ایجاد انگیزه مضاعف برای هنرمندان دارای معلولیت، حامل پیامی برای جامعه دانست و گفت: این جشنواره نشان می‌دهد که افراد دارای معلولیت توانایی‌های فراوانی دارند و نباید از ظرفیت‌های آنان غافل شد.