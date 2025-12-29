پخش زنده
باتوجه به شرایط آب وهوایی و مصرف شدید گاز، مشترکان استان لازم است در مصرف گاز صرفه جویی کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان اعلام کرد با توجه به ورود سامانه بارشی جدید به کشور و بارش برف و کولاک در مناطق سردسیر استان و افزایش شدید مصرف گاز، از عموم هم استانیها تقاضا میشود به منظور پایداری جریان گاز و بهره مندی همگان از مزایای گاز طبیعی، نهایت صرفه جویی را در مصرف گاز داشته باشند.
برخی از راهکارهای صرفه جویی در مصرف گاز شامل پوشیدن لباس بیشتر و گرم و لباس گرم و کافی بجای مصرف گاز اضافی همچنین گرمتر نگهداشتن خانه با نصب پردههای ضخیم و بستن دریچههای کولر با پوشش ضخیم که گرمای خانه را از کانال کولر به خارج از منزل نبرده و به هدر ندهد.
همچنین بستن شیر رادیاتور و یا خاموش کردن بخاری در اتاقهای کم رفت و آمد و بستن کامل دربِ اتاقها و یک درجه کاهش گرمای خانه یعنی ۶% کاهش مصرف گاز و رعایت دمای رفاه در خانه بین ۱۸ تا ۲۰ درجه و تنظیم درجه پکیج، موتورخانه و آبگرمکن مخزنی روی ۵۰ درجه از دیگر توصیههای شرکت گاز استان به مشترکان است.