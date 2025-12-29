پخش زنده
امروز: -
استاندار هرمزگان گفت: به دنبال بارندگیها و سیلابهای دو هفته گذشته بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان خسارت اولیه در استان برآورد شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ محمد آشوری در نشست ستاد مدیریت بحران استان افزود: بیش از هزار واحد مسکونی شهری و روستایی آسیب دیدند و هزار و ۳۴۱ واحد نیز به لوازم منزل خسارت وارد شده است که تامین نیازهای ضروری این خانوارها، بهویژه زوجهای جوان و خانوارهای آسیبپذیر، در اولویت قرار دارد.
وی میزان خسارت واردشده به ساختمانها و تاسیسات زیربنایی را قابل توجه دانست گفت: بر اساس ارزیابیها، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان خسارت به ساختمانهای عمومی و دولتی وارد شده و ۲۵۲ ساختمان آسیب دیدهاند.
بیشتر بخوانید؛ قطع راه ارتباطی شش روستای پشتکوه بخش شمیل بندرعباس
استاندار هرمزگان افزود: همچنین ۱۸ مرکز آموزشی استان دچار خسارت شدهاند و مسیرهای مواصلاتی، تأسیسات آب، برق، فاضلاب و مخابرات نیز آسیب جدی دیدهاند.
استاندار هرمزگان با اشاره به خسارات بخش کشاورزی گفت: بیش از ۶ هزار هکتار اززمینهای کشاورزی خسارت دیدهاند و بخش قابل توجهی از محصولات، دام و آبزیان پرورشی از بین رفته است.
آشوری از حضور فعال دستگاههای ملی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، بسیج، بخش خصوصی، خیران و مشارکت گسترده مردم قدردانی کرد و افزود: در این بحران، جلوههای زیبایی از همدلی، تعاون و همکاری مردم و مسئولان به نمایش گذاشته شد که سرمایهای ارزشمند برای استان و کشور است.
وی با اشاره به پیشبینی تداوم شرایط ناپایدار جوی، از تقسیم استان به چند منطقه عملیاتی خبر داد و گفت: همهی فرمانداران، مدیران دستگاهها و اعضای ستاد بحران موظف هستند بهصورت پیشدستانه، از مناطق پرخطر بازدید و اقدامات پیشگیرانه، کنترلی و پشتیبانی را با هماهنگی کامل انجام دهند تا کمترین آسیب متوجه مردم شود.