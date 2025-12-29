به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ محمد آشوری در نشست ستاد مدیریت بحران استان افزود: بیش از هزار واحد مسکونی شهری و روستایی آسیب دیدند و هزار و ۳۴۱ واحد نیز به لوازم منزل خسارت وارد شده است که تامین نیاز‌های ضروری این خانوارها، به‌ویژه زوج‌های جوان و خانوار‌های آسیب‌پذیر، در اولویت قرار دارد.

وی میزان خسارت واردشده به ساختمان‌ها و تاسیسات زیربنایی را قابل توجه دانست گفت: بر اساس ارزیابی‌ها، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان خسارت به ساختمان‌های عمومی و دولتی وارد شده و ۲۵۲ ساختمان آسیب دیده‌اند.

بیشتر بخوانید؛ قطع راه ارتباطی شش روستای پشتکوه بخش شمیل بندرعباس

استاندار هرمزگان افزود: همچنین ۱۸ مرکز آموزشی استان دچار خسارت شده‌اند و مسیر‌های مواصلاتی، تأسیسات آب، برق، فاضلاب و مخابرات نیز آسیب جدی دیده‌اند.

استاندار هرمزگان با اشاره به خسارات بخش کشاورزی گفت: بیش از ۶ هزار هکتار اززمین‌های کشاورزی خسارت دیده‌اند و بخش قابل توجهی از محصولات، دام و آبزیان پرورشی از بین رفته است.

آشوری از حضور فعال دستگاه‌های ملی، نیرو‌های مسلح، نیروی انتظامی، بسیج، بخش خصوصی، خیران و مشارکت گسترده مردم قدردانی کرد و افزود: در این بحران، جلوه‌های زیبایی از همدلی، تعاون و همکاری مردم و مسئولان به نمایش گذاشته شد که سرمایه‌ای ارزشمند برای استان و کشور است.

وی با اشاره به پیش‌بینی تداوم شرایط ناپایدار جوی، از تقسیم استان به چند منطقه عملیاتی خبر داد و گفت: همه‌ی فرمانداران، مدیران دستگاه‌ها و اعضای ستاد بحران موظف هستند به‌صورت پیش‌دستانه، از مناطق پرخطر بازدید و اقدامات پیشگیرانه، کنترلی و پشتیبانی را با هماهنگی کامل انجام دهند تا کمترین آسیب متوجه مردم شود.