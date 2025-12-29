پخش زنده
سرپرست اداره پارک ملی خشکی-دریایی بوجاق گفت: ماموران یگان حفاظت یک پرنده کشیم گردن سیاه که در تورصیادی در اطراف این منطقه گرفتار شده بود، در زیستگاه طبیعی رهاسازی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ یعقوب رخشبهار گفت: مأموران یگان حفاظت پارک ملی خشکی-دریایی بوجاق هنگام پایش منطقه، یک پرنده کشیم گردنسیاه را که خارج از محدوده این پارک، در تور صیادی گرفتار شده بود، پس از رهاسازی و بررسی وضعیت سلامتی اش، به زیستگاه طبیعی این گونه در همان منطقه بازگرداندند.
وی با بیان اینکه این پرنده از پرندگان آبزی مهاجر است که در فصول پاییز و زمستان به تالابها و سواحل شمال کشور مهاجرت میکند، از صیادان خواست هنگام نصب تورهای صیادی، دقت کنند تا از گرفتار شدن پرندگان آبزی و دیگر گونههای حیات وحش جلوگیری شود.