استاندار خوزستان با تأکید بر نقش محوری پژوهش در پیشرفت همهجانبه، گفت: دستیابی به توسعه متوازن و پایدار تنها با اتکا بر تحقیقات علمی امکانپذیر است و این رویکرد باید محور تمام طرحهای عمرانی و برنامهریزیهای استان قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سید محمدرضا موالیزاده اظهار کرد: توسعه واقعی بدون پشتوانه پژوهشی امری دستنیافتنی است و حرکت به سوی پیشرفت پایدار در خوزستان نیازمند سرمایهگذاری اساسی و توجه عملی به عرصه تحقیق و مطالعه است.
وی افزود: پژوهش نباید صرفاً بهعنوان امری تشریفاتی و ظاهری تلقی شود، بلکه باید بهصورت یک فرهنگ ریشهدار در بدنه جامعه و نظام مدیریتی نهادینه شده و مبنای تصمیمگیریها و اقدامات اجرایی قرار گیرد.
استاندار خوزستان با بیان مثالی ادامه داد: همانگونه که در ساخت یک ساختمان نمیتوان از طبقات بالا آغاز کرد و ابتدا باید زیربنایی مستحکم ایجاد شود، پژوهش نیز زیربنای توسعه به شمار میرود و این دو مفهومی جداییناپذیر و مکمل یکدیگر هستند.
موالیزاده تاکید کرد: تمامی پروژهها و برنامههای توسعهای استان با تدبیر، برنامهریزی دقیق و مبتنی بر مطالعات پژوهشی طراحی و اجرا شوند تا خوزستان در مسیر رشد متعادل و پایدار گام بردارد.