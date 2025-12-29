به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر مرکز مدیریت ارتباط با مشتریان آبفای استان اصفهان گفت: از ساعت ۱۶ تا ۲۲ دیشب، ۱۰ هزار و ۹۶ تماس با سامانه ۱۲۲ برقرار شد که از این تعداد ۳ هزار و ۸۵۶ تماس وارد صف‌های حادثه و قطع آب شدند.

محمدعلی اردستانی زاده افزود: از بین تماس‌های صف انتظار، کارکنان سامانه ۱۲۲ موفق شدند به ۳ هزار و ۴۳۵ تماس پاسخ دادند.

وی گفت: از بین تماس‌های پاسخ داده شده ۵۲۸ مورد در خصوص کاهش فشار آب و ۲ هزار و ۹۰۷ مورد در خصوص گزارش حادثه و یا پس‌زدگی فاضلاب بود.

مدیر مرکز مدیریت ارتباط با مشتریان آبفای استان اصفهان با اشاره به اینکه با اقدامات زیرساختی صورت گرفته امکان پاسخ‌گویی همزمان تا ۲۲۰ تلفن فراهم شده است، افزود: یک سوم از تماس‌های برقرار شده نیز مربوط به آبگرفتگی معابر بود.

وی از شهروندان خواست اعلام وضعیت آبگرفتگی معابر را به سامانه ۱۳۷ شهرداری اصفهان اطلاع دهند.