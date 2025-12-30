پخش زنده
امروز: -
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز سه شنبه نهم دی ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز سه شنبه نهم دی ماه به شرح ذیل انجام میشود.
شاهرود:
-جاده مغان حدفاصل میدان هفتم تیر الی ورودی روستا از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰
شهمیرزاد
-خیابان بسیج ومحرم دشت واقع در شهمیرزاد ازساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۳۰
-محدوده تپه زونی شهمیرزاد از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۴:۰۰