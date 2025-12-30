به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز سه شنبه نهم دی ماه به شرح ذیل انجام می‌شود.

شاهرود:

-جاده مغان حدفاصل میدان هفتم تیر الی ورودی روستا از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰

شهمیرزاد

-خیابان بسیج ومحرم دشت واقع در شهمیرزاد ازساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۳۰

-محدوده تپه زونی شهمیرزاد از ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۴:۰۰