به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: در این مدت، انارستانک با ۱۹ میلی‌متر، مهوید با ۱۳ میلی‌متر، خرو طبس با ۱۱ میلی‌متر و تپه‌طاق و طارق نهبندان هرکدام با ۱۰ میلی‌متر بارندگی از دیگر نقاط پربارش استان بوده‌اند.

زارعی افزود: در سرند طبس ۹ میلی‌متر، کریمو، کره و بیهود هرکدام ۸ میلی‌متر، ده‌محمد و ازمیغان ۷ میلی‌متر، قدمگاه و معدن قلعه ۶ میلی‌متر، سرند فردوس و ده‌شور ۵ میلی‌متر و در فتح‌آباد، کلشانه و حلوان ۴ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است.

وی گفت: میزان بارندگی در میغان، ظهری، خنگ، آیسک، طبس و پیرحاجات ۳ میلی‌متر، اسلامیه، چاهداشی، بغداده، دیهوک، غنی‌آباد و مختاران ۲ میلی‌متر و فردوس، باغستان، سرایان، دوست‌آباد، چیروک، اسفندیار، نهبندان، سه‌قلعه، باقران، نوغاب حاجی‌آباد و جنوب بیرجند یک میلی‌متر گزارش شده است.

به گفته وی، در قائن، بشرویه، فرودگاه بیرجند و مود نیز بارندگی به صورت ناچیز گزارش شده است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، بارندگی‌ها تا صبح چهارشنبه در استان ادامه خواهد داشت.