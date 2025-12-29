پخش زنده
بیشترین میزان بارندگی ۲۴ ساعت گذشته در خراسان جنوبی، از ایستگاه فتحآباد خضری با ثبت ۲۶ میلیمتر گزارش شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: در این مدت، انارستانک با ۱۹ میلیمتر، مهوید با ۱۳ میلیمتر، خرو طبس با ۱۱ میلیمتر و تپهطاق و طارق نهبندان هرکدام با ۱۰ میلیمتر بارندگی از دیگر نقاط پربارش استان بودهاند.
زارعی افزود: در سرند طبس ۹ میلیمتر، کریمو، کره و بیهود هرکدام ۸ میلیمتر، دهمحمد و ازمیغان ۷ میلیمتر، قدمگاه و معدن قلعه ۶ میلیمتر، سرند فردوس و دهشور ۵ میلیمتر و در فتحآباد، کلشانه و حلوان ۴ میلیمتر بارندگی ثبت شده است.
وی گفت: میزان بارندگی در میغان، ظهری، خنگ، آیسک، طبس و پیرحاجات ۳ میلیمتر، اسلامیه، چاهداشی، بغداده، دیهوک، غنیآباد و مختاران ۲ میلیمتر و فردوس، باغستان، سرایان، دوستآباد، چیروک، اسفندیار، نهبندان، سهقلعه، باقران، نوغاب حاجیآباد و جنوب بیرجند یک میلیمتر گزارش شده است.
به گفته وی، در قائن، بشرویه، فرودگاه بیرجند و مود نیز بارندگی به صورت ناچیز گزارش شده است.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: بر اساس پیشبینیها، بارندگیها تا صبح چهارشنبه در استان ادامه خواهد داشت.