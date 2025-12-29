مدیر حوزه‌های علمیه ایران در نامه‌ای به شیخ الازهر، نگرانی‌های اخلاقی و فرهنگی خود را درباره برنامه‌های جانبی جام جهانی ۲۰۲۶، مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شبستان، دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره اعلام کرد: آیت الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای به دکتر احمد الطیب شیخ الأزهر، نگرانی‌های اخلاقی و فرهنگی خود را درباره برنامه‌های جانبی پیش‌بینی‌شده در خلال برگزاری مسابقه‌های جام جهانی ۲۰۲۶، به ویژه در دیدار تیم‌های ملی ایران و مصر، مطرح کرد.

در این نامه اشاره شده است که برخی برنامه‌های جانبی در رویداد‌های ورزشی بین‌المللی در سال‌های اخیر با ارزش‌های دینی و فرهنگی جوامع مختلف سازگار نیست و موجب نگرانی علماء و ملت‌های جهان اسلام شده است.

این نامه همچنین بر نقش تاریخی الأزهر در حفظ کرامت انسانی و اخلاق اجتماعی تأکید کرده و تقویت گفت‌و‌گو و هماهنگی میان مراکز علمی و دینی جهان اسلام از جمله الأزهر شریف و حوزه‌های علمیه ایران را پیشنهاد داده است تا ارزش‌های فرهنگی و دینی امت اسلامی به درستی در عرصه جهانی بازتاب یابد.