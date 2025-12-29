بیست و هفتمین دوره رقابت‌های شطرنج سریع یا رپید قهرمانی جهان در دوحه قطر به پایان رسید.

شطرنج سریع قهرمانی جهان؛ قهرمانی کارلسن، مقصودلو بیست و چهارم شد

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابت‌ها در ۱۱ دور در بخش زنان و ۱۳ دور در بخش مردان برگزار می‌شود.

جایزه این مسابقات یک میلیون یورو اعلام شده است.

نتایج نمایندگان ایران به این شرح است:

** مردان: (۱۵۰ شرکت کننده)

- دور سیزدهم و پایانی:

استاد بزرگ محمد امین طباطبایی ۰.۵ - ۰.۵ استاد بزرگ لوان آرونیان از ارمنستان

استاد بزرگ پرهام مقصودلو ۱ - ۰ استاد بزرگ گیگا کوپارادزه از گرجستان

استاد بزرگ سینا موحد ۰ - ۱ استاد بزرگ رینات جمعه بایف از قزاقستان

استاد بزرگ بردیا دانشور ۰.۵ - ۰.۵ استاد بزرگ یوردن فان فوریست از هلند

استاد بزرگ مهدی غلامی ۱ - ۰ استاد بزرگ ونکاتش پراناو از هند

استاد بزرگ پویا ایدنی ۰.۵ - ۰.۵ استاد بین المللی محمد زهید سویاروف از ازبکستان

در جدول پایانی بخش مردان استاد بزرگ مگنوس کارلسن از نروژ با ۱۰.۵ امتیاز قهرمان شد و استاد بزرگ ولادیسلاو آرتمیف از روسیه با ۹.۵ امتیاز و پوئن شکنی بهتر نسبت به استاد بزرگ ارجون ارگایسی از هند به مقام دوم رسید. از ایران استاد بزرگ پرهام مقصودلو با ۸.۵ امتیاز در رده ۲۴ جای گرفت و محمدامین طباطبایی با ۸ امتیاز در رده ۴۵، سینا موحد با ۷ امتیاز در رده ۷۶، بردیا دانشور با ۷ امتیاز در رده ۹۸، مهدی غلامی با پوئن شکنی کمتر در رده ۱۰۰ و پویا ایدنی با ۶.۵ امتیاز در رده ۱۲۵ جای گرفتند.

- در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ وولودار مورزین از روسیه، استاد بزرگ آلکساندر گریشچوک از روسیه و استاد بزرگ ایان نپوم نیاتچی از روسیه اول تا سوم شدند و از ایران استاد بزرگ احسان قائم مقامی در رده ۱۷۳ جای گرفت.

- در شطرنج رپید مردان قهرمان جهانی ویسواناتان آناند هندی با ۱۲ قهرمانی و یک نایب قهرمانی رکورد دار دست نیافتنی است. مگنوس کارلسن نروژی با ۶ قهرمانی و یک نایب قهرمانی و ۲ مقام سومی در رده دوم قرار دارد. آلکسی شیروف از اسپانیا، گری کاسپاروف از روسیه، لوان آرونیان از ارمنستان، گاتا کامسکی از آمریکا، سرگئی کاریاکین از روسیه، واسیلی ایوانچوک از اوکراین، شهریار ممدیاروف از جمهوری آذربایجان، نادربک عبدالستاروف از ازبکستان و دانیل دوبوف از روسیه هر کدام یک بار قهرمان رپید جهان شده‌اند.

** زنان: (۱۴۱ شرکت کننده) (ایران شرکت کننده ندارد.)

- دور یازدهم:

سارا سادات خادم الشریعه از اسپانیا ۰ - ۱ استاد بزرگ کاترینا لانیو از روسیه

- در رده بندی پایانی بخش زنان استاد بزرگ جینر ژو از چین با ۸.۵ امتیاز و پوئن شکنی بهتر نسبت به آلکساندرا گوریاچکینا از روسیه و استاد بزرگ هومپی کونرو از هند اولین بار قهرمان شد.

- در سال ۲۰۲۴ استاد بزرگ هومپی کونرو از هند، استاد بزرگ جو ون جون از چین و استاد بزرگ کاترینا لانیو از روسیه اول تا سوم شدند.

- در تاریخ رقابت‌های رپید قهرمانی جهان در بخش بانوان، جو ون جون از چین با ۲ قهرمانی رکورد دار است. در این رقابت‌ها سارا سادات خادم الشریعه در سال ۲۰۱۸ نایب قهرمان شد.