معاون برنامه‌ریزی فرمانداری ویژه دزفول گفت: صادرات محصولات کشاورزی برای نخستین بار از مبدا شهرستان دزفول با هماهنگی‌های انجام شده توسط نماینده، فرماندار، اداره جهاد کشاورزی و گمرک استان انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سیدعلی پژمان بیان کرد: اهمیت پایداری زنجیره تولید محصولات کشاورزی با تکمیل چرخه صادرات میسر می‌شود.

وی اظهار کرد: رعایت الگوی کشت توسط دستگاه‌های مسوول پیگیری شود تا کشاورز زحمتکش شهرستان با برنامه ریزی اقدام به کشت محصول مورد نیاز بازار کند.

معاون برنامه ریزی فرمانداری ویژه دزفول تصریح کرد: پیش از این، بار محصول کشاورز ۱۰ شبانه روز باید منتظر می‌ماند تا به شهر مقصد برسد و در این مدت محصول درجه یک بدون بردن نامی از دزفول به درجه۲ تبدیل. از مرز آستارا صادر می‌شد.

وی افزود: این موضوع در نشستی با حضور مدیران کل و مسوولان دزفول برطرف شد و این زمان به ۴۸ ساعت رسیده است.

پژمان درخصوص فعالیت نانوایی‌های دزفول گفت: ۳۵ درصد نانوایی‌های شهرستان از ۲ ماه پیش نان کامل پخت می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود تا بهمن ماه این آمار به ۸۰ درصد برسد.

وی الگوی کشت نیز اظهارکرد: اگر الگوی کشت به طور درست تدوین و اجرا نشود ضرر کشاورز جبران نمی‌شود.

معاون برنامه‌ریزی فرمانداری دزفول بیان کرد: طبق الگوی کشت باید یکهزار و ۵۰۰هکتار به کشت چغندرقند اختصاص می‌یافت ولی این میزان ۵۰ درصد بیشتر کشت شد؛ جامعه کشاورزی باید الگوی کشت را رعایت کنند.

وی افزود: امید است جهاد کشاورزی در اجرای مصوبات به ویژه الگوی کشت موفق باشد.

پژمان از نماینده دزفول بابت پیگیری برای حل مشکلات کشاورزان قدردانی کرد و گفت: امید است شرکت قند از دعوا‌های سیاسی خارج و به بهره برداری نزدیک شود.

وی افزود: قرار بود کارخانه قند دزفول در سال ۱۴۰۳ به مرحله تولید برسد ولی هنوز در مرحله ساخت وساز است؛ اگر این کارخانه افتتاح شود بخش زیادی از مشکلات کشاورزان حل خواهد شد.