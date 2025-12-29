به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی گفت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۱۰۴.۷ میلی‌متر بارش در استان ثبت شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، ۵۴.۳ درصد رشد نشان می‌دهد.

مجید رستگاری، با تشریح وضعیت بارش‌ها در حوضه‌های آبریز استان افزود: از ابتدای سال آبی جاری، ۴۲.۷ میلی‌متر بارش در حوضه آبریز ارس، ۱۱۳.۴ میلی‌متر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و ۲۷۱ میلی‌متر در حوضه زاب ثبت شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته، به‌جز حوضه ارس با کاهش ۱۴ درصدی، سایر حوضه‌ها با رشد بارندگی همراه بوده‌اند.

رستگاری تصریح کرد: از ابتدای دی‌ماه نیز ۱۵.۶ میلی‌متر بارش در سطح استان ثبت شده که نسبت به ماه مشابه سال آبی گذشته، بیش از ۱۰۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی، با اشاره به تأثیر بارش‌های پاییزی بر منابع آبی استان گفت: سهم سد‌های استان از بارش‌های پاییزی امسال حدود ۳۳ میلیون مترمکعب بوده و بخشی از این بارش‌ها نیز به‌صورت برف در ارتفاعات ذخیره شده است که بیشترین حجم ورودی آب به سد‌های شهید کاظمی بوکان، شهرچای ارومیه، کانی‌سیب پیرانشهر و مهاباد مربوط می‌شود.

رستگاری، با بیان اینکه هم‌اکنون ۱۷ سد در استان در مدار بهره‌برداری قرار دارد، افزود: مجموع ظرفیت مخازن سد‌های استان حدود ۲.۵ میلیارد مترمکعب است، اما در حال حاضر تنها ۷۶۷ میلیون مترمکعب آب در این سد‌ها ذخیره شده که نشان‌دهنده تداوم دغدغه کم‌آبی در استان است.

وی، با اشاره به وضعیت سد‌ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه اظهار کرد: هشت سد این حوضه شامل شهید کاظمی بوکان، مهاباد، شهرچای، زولا، دریک، حسنلو، ساروق و چپرآباد در مجموع یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب ظرفیت دارند، اما موجودی فعلی آنها تنها ۲۴۱ میلیون مترمکعب است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی اضافه کرد: علاوه بر تبخیر سالانه بخشی از آب پشت سدها، هرسال حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب نیز برای تأمین نیاز آشامیدنی استان رهاسازی می‌شود.