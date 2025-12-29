به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کامران اسفندیاری با اشاره به انجام گشت و کنترل‌های روزانه نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست ایذه در مناطق تحت مدیریت و مناطق دارای گونه‌های جانوری شهرستان اظهار کرد: در پی این گشت و کنترل‌ها که روز گذشته در منطقه رمه‌چر از توابع شهرستان ایذه صورت گرفت، یک نفر شکارچی غیرمجاز شناسایی و دستگیر شد.

وی با اشاره به کشف پزندگان شکار شده از این متخلف، افزود: پس از تشکیل پرونده برای این فرد، پرونده وی برای طی روال قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

اسفندیاری با اشاره به انجام گشت و کنترل‌های شبانه روزی و مکرر در مناطق تحت مدیریت و دیگر مناطق شهرستان ایذه بیان داشت: طی دو ماه گذشته تاکنون چند شکارچی متخلف در سطح این مناطق شناسایی و دستگیر شده که به دلیل جرم‌های آشکار آنها، پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شده و برخی از آنها راهی زندان شده‌اند.