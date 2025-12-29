تیم کاله مازندران در هفته چهاردهم لیگ برتر بسکتبال، امروز به دنبال پیروزی مقابل مهمانش طبیعت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هفته چهاردهم مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور، امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ با برگزاری ۵ دیدار در شهر‌های مختلف پیگیری می‌شود.

در یکی ازدیدار‌های این هفته تیم کاله مازندران از ساعت ۱۷:۳۰ امروز در سالن پیامبر اعظم آمل میزبان طبیعت اسلامشهر است.

کاله بعد از برد خانگی هفته قبل، دیدار این هفته خود را هم در حضور تماشاگرانش و برابر طبیعت برگزار می‌کند.

پیروزی در این دیدار، تاثیر متفاوت در موقعیت دو تیم خواهد داشت بطوریکه کاله می‌داند با دستیابی به آن می‌تواند امیدوار به صعود از جایگاه سوم شود، اما طبیعت امیدی به ارتقا جایگاه چهارمی بعد از این دیدار ندارد حتی اگر قاطعانه‌ترین برد را کسب کند با این حال، قطعا دو تیم انگیزه‌های یکسانی برای کسب دو امتیاز کامل بازی دارند.

برنامه دیدار‌های هفته چهاردهم لیگ برتر بسکتبال:

دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴

* نفت زاگرس جنوبی جهرم - مهگل البرز (ساعت ۱۵ - سالن فرجام جهرم)

* استقلال تهران - پالایش نفت آبادان (ساعت ۱۶ - سالن محمود مشحون تهران)

* پاس کردستان - پترونوین ماهشهر (ساعت ۱۶:۳۰ - سالن ۲۲ گولان سنندج)

* گلنور اصفهان - شهرداری گرگان (ساعت ۱۷ - سالن مخابرات اصفهان)

* کاله مازندران - طبیعت اسلامشهر (ساعت ۱۷:۳۰ - سالن پیامبر اعظم آمل)