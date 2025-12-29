مدیرکل صمت جنوب کرمان: فرآیند واگذاری زمین به واحد‌های صنایع معدنی از ۲ سال به حدود یک ماه کاهش یافته است.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، احمد عرب‌بنی‌اسد در آیین پایانی نخستین نمایشگاه تخصصی معدن، صنایع معدنی جنوب کرمان افزود: یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری واگذاری زمین برای صنایع معدنی مستلزم انجام ۱۴ استعلام مختلف است که ، این مسیر تسهیل و کوتاه شده است.

وی با اشاره به دستاوردهای این نمایشگاه برای جنوب کرمان اعلام کرد: در جریان برگزاری نمایشگاه، تفاهم‌نامه‌هایی میان این اداره‌کل و سرمایه‌گذاران و معادن در راستای ایجاد و توسعه صنایع معدنی منعقد شد که ارزش آن بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.

مدیرکل صمت جنوب کرمان ابراز امیدواری کرد: با تداوم برگزاری این نمایشگاه‌ها و حضور هلدینگ‌های بزرگ معدنی کشور در سال‌های آینده، میزان سرمایه‌گذاری در جنوب کرمان افزایش یابد.

عرب‌بنی‌اسد با اشاره به برنامه‌های اکتشافی منطقه گفت: دستگاه‌های اکتشافی از ساردوئیه جیرفت در شمالی‌ترین نقطه جنوب استان کرمان تا رمشک در جنوبی‌ترین بخش منطقه در حال فعالیت هستند و بر اساس اکتشافات و برآوردهای انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۵ ذخایر معدنی جنوب استان کرمان ۲ برابر شده و به بیش از ۲ میلیارد تن برسد.

وی افزود: در کنار استخراج مواد معدنی، بهره‌برداری از عناصر و عناصر نادر خاکی موجود در باطله‌های معدنی نیز در دستور کار قرار گرفته که می‌تواند ارزش افزوده بالایی ایجاد کرده و بازگشت سرمایه بنگاه‌های معدنی را افزایش دهد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه، ظرفیت‌هایی از معادن جنوب کرمان معرفی شد که تاکنون به‌صورت رسمی به کشور معرفی نشده بود و می‌تواند زمینه‌ساز جهش جدیدی در توسعه معدنی و صنعتی منطقه باشد.

فرماندار شهرستان جیرفت هم گفت: با فراهم شدن زیرساخت‌ها، تسهیل صدور مجوزها و تعامل مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی، جنوب کرمان امروز به محیطی امن و آماده برای سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و معدن تبدیل شده است.

روح‌بخش بیگ‌زاده با اشاره به اهمیت برگزاری این نمایشگاه اظهار کرد: این رویداد نشان داد که صنعت و معدن می‌تواند به‌عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار برای شهرستان جیرفت و جنوب کرمان نقش‌آفرینی کند.

فرماندار جیرفت با اشاره به تسهیل فرآیندهای اداری در حوزه صنعت و معدن تصریح کرد: صدور مجوزهای صنعتی و معدنی به‌صورت یک‌روزه انجام می‌شود و استعلامات چهارگانه نیز با همکاری کارگروه‌های تعاملی در کمتر از یک ماه صادر خواهد شد که این موضوع، فضای امن و مطمئنی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده است.

وی با تاکید بر ضرورت حرکت به سمت معدنکاری سبز گفت: با توجه به فناوری‌های نوین، از شرکت‌های معدنی انتظار داریم ضمن بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید، حفظ محیط زیست را نیز در اولویت قرار دهند تا توسعه اقتصادی با ملاحظات زیست‌محیطی همراه باشد.

فرماندار جیرفت با اشاره به لزوم نظارت مستمر بر فعالیت معادن، از مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خواست نظارت دقیق‌تری بر معادن داشته باشد و افزود: معادنی که فعالیت ندارند باید ابطال و به سرمایه‌گذاران واجد شرایط واگذار شوند تا ظرفیت‌های معدنی منطقه به‌صورت مؤثر در مسیر توسعه به‌کار گرفته شود.

نخستین نمایشگاه تخصصی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات، گوهرسنگ‌ها و سنگ‌های ساختمانی جنوب کرمان چهارم تا هفتم دی ماه در جیرفت دایر بود.

شهرستان جیرفت ۱۵۶ پروانه اکتشافات، ۴۴ پروانه بهره‌برداری، ۱۲ مجوز صنایع معدنی و ۲۴ گواهی اکتشافات صنایع معدنی دارد.