کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: تداوم فعالیت سامانهای بارشی و ناپایداری جوی و دریایی در استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: امروز در سطح استان ابرناکی و رگبار باران ورعد و برق گاه رگبار نسبتاً شدید باران، تگرگ وتند باد لحظهای پیش بینی میشود که موجب آبگرفتگی معابرعمومی، سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانههای فصلی و اختلال در رفت وآمدهای دریایی میشود.
وی گفت: از ساعات ظهر امروز بارشها در نیمه غربی استان تمام میشود و تمرکزبارشها تا ساعات صبح سه شنبه ۹ دی، در نیمه شرقی استان مورد انتظار است.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: از صبح امروز تا ظهر سه شنبه، رگبار پراکنده باران و رعد و برق بر روی تنگه هرمز و پارهای نقاط شرقی استان پیش بینی میشود و سپس این سامانه بارشی از استان خارج میشود.
حمزه نژاد گفت: توصیه میشود در این مدت تمهیدات لازم صورت پذیرد و از قرارگیری در حریم و بستر رودخانههای فصلی، رفت وآمدهای غیر ضرور جادهای و روستایی، صعود به ارتفاعات وچرای دام خودداری شود.
وی افزود: خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان نیز از بعدازظهر امروز تا پایان روز چهارشنبه دهم دی با وزش بادهای نسبتاً شدید شمال غربی تا جنوب غربی، مواج میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بیشینه سرعت باد بویژه در روز سه شنبه به بیش از ۶۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از ۲ متر میرسد لذا تمهیدات لازم در تمامی بنادر استان صورت پذیرد و از دریاروی اجتناب شود.
حمزه نژاد افزود: به لحاظ دمایی از بامداد سه شنبه تا پایان هفته، کاهش محسوس دمای کمینه بویژه در ارتفاعات استان پیش بینی میشود.
وی گفت: توصیه میشود تمهیدات لازم در خصوص حفظ محصولات کشاورزی بکار گرفته شود.