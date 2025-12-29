فرمانده انتظامی مشگین‌شهر گفت: با تلاش ماموران انتظامی و پلیس آگاهی و رصد اطلاعاتی ۲ سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار سیم‌ و کابل در این شهرستان دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ نیکروز سلیمانی افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق در شهرستان مشگین‌شهر که موجب قطع برق، تلفن ثابت و اینترنت و خسارت به اموال عمومی شده بود، بررسی موضوع با هدف کشف سرقت‌ها و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی اظهار کرد: ماموران پلیس آگاهی با بررسی‌های تخصصی و تحقیقات میدانی رد پای ۲ سارق سابقه‌دار را در رابطه با سرقت‌های به وقوع پیوسته شناسایی و پس از هماهنگی قضایی سارقان را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

وی بیان کرد: سارقان دستگیر شده در بازجویی‌های تخصصی به انجام ۲۰ فقره سرقت سیم و کابل برق با همدستی سارق دیگری در مناطق مختلف این شهرستان اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مشگین‌شهر با بیان اینکه تلاش برای دستگیری دیگر همدست سارقان ادامه دارد، گفت: سارقان دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی تحویل مراجع قضایی شدند.

سرهنگ سلیمانی با بیان اینکه اینکه امنیت مردم خط قرمز پلیس است، اضافه کرد: در حال حاضر با اقدامات پلیس، دستگاه قضایی، نهاد‌های امنیتی و همکاری مردم امنیت خوبی در منطقه برقرار بوده و پلیس در برخورد با مخلان نظم و امنیت و آسایش شهروندان مصمم و جدی است.

وی با اشاره به اینکه برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر، سارقان و برخورد با هرگونه ناهنجاری اجتماعی در دستور کار پلیس قرار دارد، از شهروندان و مردم خواست در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.