مدیر مخابرات منطقه خوزستان گفت: عملیات توسعه شبکه فیبرنوری و اجرای طرحهای اختصاصی ارتباطی با هدف ارتقای زیرساختهای ارتباطی و بهبود کیفیت خدمات مخابراتی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاح زاده اظهار کرد: عملیات توسعه شبکه فیبرنوری و اجرای طرحهای اختصاصی ارتباطی ویژه ادارات، سازمانها و مدارس شهرستان اندیکا با هدف ارتقای زیرساختهای ارتباطی و بهبود کیفیت خدمات مخابراتی در راستای تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات و توسعه ارتباطات پرسرعت ثابت، با انجام عملیات حفاری، داکتگذاری و کابلکشی فیبرنوری در نقاط مختلف شهرستان اندیکا در حال اجراست.
وی افزود: در قالب این طرح، علاوه بر توسعه شبکه دسترسی فیبرنوری برای ارائه خدمات نوین ارتباطی، پروژههای اختصاصی جهت تأمین ارتباط پایدار، امن و پرسرعت برای ادارات، سازمانها و مراکز آموزشی بهویژه مدارس پیشبینی و اجرا میشود که نقش مؤثری در تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی، آموزش مجازی و توسعه دولت هوشمند خواهد داشت.
فلاح زاده بیان داشت: مخابرات منطقه خوزستان با اجرای این پروژه، گام مهمی در جهت کاهش شکاف دیجیتال، افزایش کیفیت و پایداری ارتباطات و فراهمسازی بستر مناسب برای توسعه فناوریهای نوین در شهرستان اندیکا برداشته است.
مدیر مخابرات منطقه خوزستان میگوید: عملیات اجرایی این طرح با رعایت استانداردهای فنی و پس از بهرهبرداری، مشترکان و مراکز زیر پوشش از مزایای سرعت و کیفیت بالاتر خدمات ارتباطی مبتنی بر فیبرنوری بهرهمند خواهند شد.