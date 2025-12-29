تامین و توزیع ۵ هزار و ۶۰۰ تن بذر گندم در کهگیلویه و بویراحمد
عسکری گفت: تاکنون ۵ هزار و ۶۰۰ تن بذر گندم بین کشاورزان کهگیلویه و بویراحمد توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بیراحمد، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان گفت: از آغاز فصل کشت پاییزه تاکنون پنج هزار و ۶۰۰ تن انواع بذر گندم در استان توزیع شده است. شهرام عسکری با ابیان به اینکه توزیع کنترلشده بذر اصلاحشده از طریق سامانه حواله انجام میشود افزود: این سازوکار برای اطمینان از رسیدن بذر به دست کشاورزان واقعی و جلوگیری از خروج غیرقانونی آن از استان طراحی شده است. عسکری با اشاره به اینکه قیمت بذر اصلاح شده براساس قیمتهای مصوب برای ارقام مختلف (آبی، و دیمی) تعیین شده است، اضافه کرد: قیمتتمام شده هر کیلو بذر اصلاح شده ۲۹۵ هزار ریال است. وی ادامه داد: از ۱۰ هزار تن برنامه پیشبینی شده حدود هفت هزار تن بذر در داخل استان تولید و از طریق واردات از استانهای گلستان و ایلام، ذخیره بذری مورد نیاز استان تأمین شد. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه ۶ شرکت معتبر، خرید و توزیع بذر را بر عهده دارند گفت: مشکلی در خصوص تامین بذر در استان وجود ندارد و هم اکنون حدود هزار تن بذر توزیع نشده در انبارهای استان موجود است. عسکری با اشاره به اینکه از شهریورماه در همه شهرستانها توزیع بذر آغاز شد افزود: تأخیر در تقاضای برخی کشاورزان به دلیل انتظار برای بارشهای پاییزی، سبب شد در بازهای کوتاه پس از بارشهای هفته گذشته، تقاضا افزایش یابد. وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها کشاورزان شهرستان کهگیلویه با چالش توزیع بذر مواجه است افزود: کشاورزان شهرستان دیگر استان به موقع تامین بذر شدند و برای رفع نیاز کشاورزان کهگیلویه نیز بیش از ۸۰۰ تن بذر دراین شهرستان و حدود ۶۰۰ تن بذر از شهرستانهای چرام، گچساران و استانهای دیگر برای کشاورزان شهرستان کهگیلویه تأمین شده است. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه تاکنون حدود هزار تن بذر گواهی شده بیش از سال گذشته بین کشاورزان استان توزیع شده است، گفت: امسال کشت محصولات زراعی براساس الگوی کشت در ۱۴۳ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی استان پیشبینی شده است. عسکری ادامه داد: بر اساس الگوی کشت گندم و جو آبی ودیم در سطح ۱۱۷ هزار هکتار، نخود و عدس ۶ هزار هکتار، گیاهان علوفهای ۲ هزار و ۲۸۱ هکتار، دانههای روغنی یکهزار و ۵۰ هکتار و چغندرقند ۱۵۰ هکتار برنامهریزی شده است.